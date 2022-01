Perseus Mining Ltd. gab heute bekannt, dass es sich mit Resolute Mining Ltd. auf den Erwerb einer 15%-igen Beteiligung an Orca Gold Inc. geeinigt hat.



Orca ist ein Goldentwickler, der an der TSX Venture Exchange notiert ist. Zu den wichtigsten Vermögenswerten des Unternehmens zählen eine 70%-ige Beteiligung am Goldprojekt Block 14 im Nordsudan und eine 31,5%-ige Beteiligung an Montage Gold Corp., dem Eigentümer des Goldprojekts Koné im Norden der Elfenbeinküste.



Perseus hat zugestimmt, von Resolute 39.092.233 Orca-Stammaktien zu kaufen, was 15% der ausgegebenen Stammaktien von Orca entspricht. Der Erwerb der Aktien findet zu einem Preis von rund 44,8 kanadischen Cents pro Orca-Aktie statt. Die Gesamtkosten für den Erwerb der belaufen sich auf etwa 17,5 Mio. C$.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

