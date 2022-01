DJ Telekom erweitert Partnerschaft mit Google

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom will künftig in drei zentralen Bereichen enger mit Google zusammenarbeiten. Wie die Telekom mitteilte, geht es dabei um die Bereiche Messaging für Unternehmen, die neue Cloud für die öffentliche Verwaltung und das TV-Angebot des Konzerns.

So wird das Messaging-Angebot für Unternehmen über Telekom RCS Business Messaging, das von Google bereitgestellt wird, erweitert. Der Dienst wird für ganz Europa verfügbar sein. Die Sovereign-Cloud für Deutschland, die für die öffentliche Verwaltung bestimmt ist, geht früher als geplant an den Start. Schließlich ist das Premium-Fernsehangebot Magenta TV One, das auf dem Google-Betriebssystem Android TV OS läuft, in Deutschland verfügbar und wird auf weitere europäische Märkte ausgeweitet.

January 31, 2022

