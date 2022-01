Wenn eine Aktie in den vergangenen zwölf Monaten so richtig enttäuschte, dann ist es Siemens Energy (WKN: ENER6Y). Seit dem 29. Januar 2021 purzelte der Kurs um fast 37 % auf aktuell 19,43 Euro (Stand: 31. Januar 2022). Da stellt sich doch die Frage, ob Siemens mit diesem Spin-off einfach einen Problemfall entsorgt hat. Was meinst du? Bereits vor einigen Monaten warnte ich dich vor dieser Resterampe. Siemens Energy schockt erneut Die spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa muss jetzt ihre Prognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...