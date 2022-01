Der DAX ist in der letzten Woche um 1,8% eingebrochen. Zwischenzeitlich betrug das Minus auch schon 4%, nachdem die Situation in der Ukraine zu eskalieren drohte. Doch unter starken Schwankungen konnte sich der Aktienmarkt vor einem heftigeren Ausverkauf retten und so konnte sich auch die Stimmung unter den Anlegern im weiteren Wochenverlauf ein wenig erholen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...