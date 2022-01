Vancouver, British Columbia - 31. Januar 2022 - Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V:NDA) (OTC:NPPTF) (FWB:1NW) ("Neptune" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es seinen konsolidierten Quartalsabschluss vom 30. November 2021 sowie den Lagebericht [Management Discussion and Analysis (MD&A)] für die drei Monate bis zum 30. November 2021 veröffentlicht hat.

Im Folgenden finden Sie eine Reihe finanzieller Highlights, für das erste Quartal, das am 30. November 2021 endete, sowie für den Zeitraum nach dem Jahresende bis zum Datum dieser Pressemitteilung beziehen.

- Neptune beendete das Quartal am 30. November 2021 mit einem Vermögen von 67 Mio. Dollar und ohne Schulden. Dies entspricht einem Anstieg des Vermögenswerts um 23 % gegenüber dem 31. August 2021.

- Neptune verdiente in dem am 30. November 2021 endenden Dreimonatszeitraum 1.707.046 Dollar durch Bitcoin-Mining und andere Ertrag generierende Aktivitäten.

- Die Gesamtausgaben für den dreimonatigen Zeitraum betrugen 193.308 Dollar oder 64.436 Dollar pro Monat.

- Im Anschluss an den 30. November 2021 und bis zum Datum dieser Pressemitteilung verdiente Neptune weitere 35 Bitcoin, wodurch sich der Gesamtbestand an Bitcoin auf 160 erhöhte.

- Es wird erwartet, dass im ersten Kalenderquartal 2022 530 Bitcoin-Mining-Anlagen, die 53 Petahash entsprechen, in Betrieb genommen werden, zusätzlich zu den bestehenden Kapazitäten von 22 Petahash.

- Die beiden größten Bestände an digitalen Vermögenswerten von Neptune zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung sind 160 BTC und 151.000 ATOM. Das Unternehmen hält auch Positionen in FTM, Tshare, DOT, DASH, Tomb, ETH, BCH, LTC und einer Reihe anderer Token von unwesentlichem Wert sowie eine Investition in den Protocol Crypto Quant Fund im Wert von 8,2 Mio. US$ Ende November und einen aktuellen Bargeldbestand von 23,1 Mio. $ für strategische Akquisitionen, den Kauf von Bitcoin-Mining-Anlagen und den Betrieb.

"Neptune hatte ein erstaunliches erstes Quartal mit einem Anstieg der Vermögenswerte in unserer Bilanz um 12,6 Millionen Dollar und einem Gesamtergebnis von 13 Mio. Dollar", so der CEO von Neptune, Cale Moodie. "Wir hoffen, dass der allgemeine Krypto-Raum bis 2022 wächst und unsere Bitcoin-Mining-, Staking- und DeFi-Erträge im Zuge des Wachstums dieser Geschäftszweige entsprechend steigen werden. Wir gehen davon aus, dass im zweiten Quartal weitere 53 Petahash an Mining-Kapazität online gehen, wodurch unsere Bitcoin-Erträge steigen werden. Wir bleiben unserem diversifizierten Modell treu und werden unser Risiko weiterhin unter Kontrolle halten und gleichzeitig unsere Erträge auf breiter Front maximieren."

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung sind geprüften Finanzberichten und dem Lagebericht für das erste Quartal bis zum 30. November 2021 entnommen, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR hinterlegt sind und in Verbindung mit diesen gelesen werden sollten. Nur im Zusammenhang mit den darin enthaltenen Informationen und Offenlegungen kann ein Investor diese Informationen korrekt auswerten.

Betrieblicher und finanzieller Überblick

($CAD)

Für die drei Monate bis 30. November 2021 30. November 2020 Einnahmen aus dem Mining 293,794 - Sonstige Erträge* 1,413,252 44,862 Gesamteinnahmen 1,707,046 44,862 Abschreibungen** 159,818 - Aktienbasierte Vergütung ** 184,214 10,416 Allgemeiner Aufwand (Wiedereinziehung) (150,724) 105,008 Realisierter Gewinn (Verlust) aus Abrechnungen und Verkäufen 367,633 1,810 Neubewertung von digitalen Währungen *** 6,111,989 459,439 Nicht realisierter Gewinn aus dem Kreditgeschäft und kurzfristigen Anlagen 4,935,551 (143,877) Gesamtergebnis für den Zeitraum 12,928,911 246,810 Finanzielle Position ($CAD) Stand 30. November 2021 31. August 2021 Barmittel und Barkredite 27,269,572 154,803 Digitale Vermögenswerte insgesamt 22,335,525 48,182,494 Sonstige Vermögenswerte insgesamt 17,687,525 6,338,384 Verbindlichkeiten insgesamt 272,899 769,083 Eigenkapital insgesamt 67,019,723 53,906,598 Betriebskapital **** 42,938,925 36,141,081 * Alle Aktivitäten, die keine Einnahmen aus dem Bitcoin-Mining generieren ** Nicht zahlungswirksame Posten

*** Die Neubewertung wird als Wertveränderung (Gewinn oder Verlust) des Coin-Bestandes berechnet. Wenn Coins verkauft werden, wird die Nettodifferenz zwischen dem Erlös und dem Buchwert der digitalen Währung (einschließlich der Neubewertung) als Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf digitaler Währungen verbucht.

**** Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets (TSX-V:NDA) ist eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada und ein führender Anbieter von Kryptowährungs- und Blockchain-Infrastrukturunternehmen mit operativen Betriebsaktivitäten im gesamten Ökosystem für digitale Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin-Mining, Proof-of-Stake-Mining, Blockchain-Knoten, dezentralem Finanzwesen (DeFi) und andere zugehörige Blockchain-Technologien.

FÜR DAS BOARD:

Cale Moodie, President & CEO

Neptune Digital Assets Corp.

1-800-545-0941

www.neptunedigitalassets.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe identifiziert werden, wie etwa "könnte", "wird", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "prognostizieren", "glauben", "fortsetzen", "planen", "vorschlagen" oder ähnliche Ausdrücke. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem der operative Betrieb des Unternehmens und die nachhaltige künftige Rentabilität; potenzielle weitere Verbesserungen der Rentabilität und Effizienz des gesamten operativen Betriebs durch die Optimierung der Produktion des Krypto-Mining, die weitere Senkung der Kostenstruktur des direkten Mining-Betriebs und die Maximierung der vorhandenen elektrischen und infrastrukturellen Kapazitäten, einschließlich neuer Mining-Ausrüstung; die fortgesetzte Einführung von Kryptowährungen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen, die, obwohl sie von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von Beträgen, die noch nicht bestimmbar sind, und Annahmen, die beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, auch wenn sie vom Management als vernünftig erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen unterschiedlichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die darin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und auf Annahmen hinsichtlich solcher Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren basieren, die hierin beschrieben werden. Dazu gehören unter anderem die Risiken in Zusammenhang mit den Kryptowährungs- und allgemeinen Wertpapiermärkten; die Fähigkeit des Unternehmens zum erfolgreichen Mining von digitalen Währungen; die Möglichkeit, dass die Umsätze des Unternehmens nicht wie zurzeit erwartet oder überhaupt steigen; ein Rückgang der Preise von digitalen Währungen, der sich äußerst negativ auf die Betriebe des Unternehmens auswirken könnte; die Volatilität der Preise von digitalen Währungen; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen sowie das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; behördliche Einschränkungen; Verbindlichkeiten; Wettbewerb; der Verlust von Schlüsselpersonal; sowie andere damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie dar und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich von diesen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63911Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63911&tr=1



