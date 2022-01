Ein ungewöhnliches Manöver eines chinesischen Satelliten hat die USA alarmiert. Zwar warf Shijian-21 lediglich einen inaktiven Satelliten aus der Umlaufbahn - in den "Friedhofsorbit". Die USA fürchten aber eine militärische Nutzung der Technologie. Schon im Frühjahr hatte das US-Militär im Senat der Vereinigten Staaten vor den militärischen Ambitionen von Russland und China gewarnt. Eine spezielle Bedrohung sah der US-Space-Command-General James Dickinson in einem Satelliten, der über einen Greifarm verfügen soll. Jetzt hat ein Manöver im All offenbar die Warnungen bestätigt - zumindest die USA sind alarmiert von der Aktion eines ...

