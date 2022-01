Im schwachen Marktumfeld musste die Aktie von Siemens Healthineers zuletzt deutliche Verluste verkraften. Doch nun scheint der DAX-Titel einen Boden bilden zu können. Zudem könnte es bereits in dieser Woche neue Impulse geben. Am Donnerstag, 3. Februar, legt der Medizintechnikkonzern Zahlen zum ersten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres vor.Bislang ist Siemens Healthineers einer der Profiteure der Corona-Krise. So boomte im vergangenen Jahr das Geschäft mit Antigen-Schnelltests und steuerte ...

