Morgan-Stanley-Marktstratege Michael Wilson bleibt skeptisch für die Börse. Die wilden Kursbewegungen, die wir in der vergangenen Woche gesehen haben, seien keine Bagatelle. Den fairen Wert des S&P 500 sieht Wilson, der an der Wall Street für seine Skepsis bekannt ist, deutlich unter dem aktuellen Stand."Wir bleiben bei unserer Einschätzung: Kurserholungen sollten zum Verkauf genutzt werden", so Wilson in einem aktuellen Kommentar. Die Volatilität und die Intraday-Schwankungen seien Anlass zur Sorge: ...

