Das RWB-Schwesterunternehmen Munich Private Equity Partners (MPEP) hat bei den Private Equity Exchange Awards Ende 2021 in Paris den Gold Award in der Kategorie "Bester Investor mit globalem Private-Equity-Portfolio unter 10 Mrd. US-Dollar" gewonnen.Nachdem der Spezialist für Private-Equity-Fondsinvestitionen bereits 2016, 2018 und 2019 bei den Private Equity Exchange Awards in der Kategorie "Bester Investor mit globalem Private-Equity-Portfolio unter 10 Mrd. US-Dollar" mit Silber prämiert wurde, holte er Ende des vergangenen Jahres Gold in der gleichen Kategorie. Die Privatkundenfonds der RWB investieren in großen Teilen Seite an Seite mit institutionellen Investoren wie Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Family Offices und Stiftungen über die Investmentprogramm der MPEP und profitieren somit von der hohen Investmentqualität.

