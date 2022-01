Daten-Startup stellt nach gesicherter Anschubfinanzierung in Höhe von 5,92 Mio. USD wichtige Mitarbeiter ein

SAN FRANCISCO, Jan. 31, 2022, das Datentransformationsunternehmen, gab heute die Erweiterung seines Führungsteams durch die Einstellung von Vincent Calcagnile, Frederik Naessens und Mark van der Heijden bekannt, die den Vertrieb, die technische Architektur bzw. das Engineering in der EMEA-Region leiten werden. Calcagnile, Naessens und van der Heijden sind das Gründungsteam von DataToko, einem auf Datenautomatisierung und DataOps fokussierten Startup. Zusammen bringen sie mehr als 50 Jahre Erfahrung im erfolgreichen Ausbau und der Skalierung von Plattformen und der Gewinnung von Kunden mit.



Vincent Calcagnile, Vice President of Sales - Calcagnile verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche. Zuletzt war er Mitgründer von DataToko und leitete dort den Vertrieb des datenorientierten Start-up-Unternehmens. "Ich bin überglücklich, den Vertrieb bei Coalesce leiten und dabei helfen zu können, die Plattform auf den Markt zu bringen. Von der ersten Sekunde an, als ich das Team traf, wusste ich, dass sie etwas Einzigartiges machen und ich ihnen helfen kann, die Plattform bei potenziellen Kunden bekannt zu machen", so Calcagnile.

- Naessens verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als technischer Architekt und war zuletzt Mitgründer von DataToko. Als leitender Architekt war Naessens für die Entwicklung der DataOps-Plattform verantwortlich und arbeitete eng mit Teammitgliedern und Kunden zusammen, um das Wachstum der Plattform voranzutreiben. "In dieser Wachstumsphase bei Coalesce einzusteigen ist aufregend. Da ich in der Vergangenheit ein Start-up aufgebaut habe, weiß ich, dass es sowohl herausfordernd als auch spannend sein wird, dabei mitzuhelfen, die Plattform und den Kundenstamm auszubauen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich das Unternehmen und die Plattform in den kommenden Jahren entwickeln werden", so Naessens. Mark van der Heijden, Lead Engineer - Van der Heijden ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in Technologieunternehmen, unter anderem als Gründungsmitglied des DataToko-Teams und Engineering-Leiter. "Der Aufbau wirkungsvoller Plattformen zur Unterstützung der Daten-Community ist meine Leidenschaft. Als ich erfuhr, was Coalesce vorhat, wusste ich, dass ich dabei sein muss, und ich bin so froh, dass ich dies mit meinen beiden Mitgründern von DataToko tun kann. Dies ist eine sehr aufregende Phase, um in ein Unternehmen einzusteigen, und ich kann es kaum erwarten, mit Armon und dem Team zu arbeiten", so van der Heijden.



Das 2020 gegründete Team von Coalesce hat in aller Stille ein revolutionäres Produkt zur Datentransformation entwickelt. Kürzlich verließ es sein Schattendasein und kündigte eine Anschubfinanzierung in Höhe von 5,92 Mio. USD an. Zudem verfügt es über ein Datentransformationstool, das für ausgewählte Snowflake-Kunden allgemein verfügbar ist.

Coalesce vereinfacht die Modellierung, Bereinigung, Verwaltung und Dokumentation von Daten, indem es eine einzigartige Produktarchitektur und Flexibilität für die Analyselandschaft bietet. Coalesce ist das einzige Datentransformationstool auf Unternehmensebene, das einen GUI-gesteuerten Code-first-Ansatz verfolgt, der durch eine von Grund auf neu entwickelte spaltenorientierte Architektur ermöglicht wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit von Datenprofis zu verbessern, indem es diesen hilft, Daten so effizient wie möglich und in großem Umfang zu verarbeiten.

"Wir freuen uns, Vincent, Frederik und Mark bei Coalesce begrüßen zu können. Sie werden entscheidende Faktoren für Wachstum sein, wenn wir die Plattform erweitern und weltweit neue Kunden hinzugewinnen. Sie sind nicht nur eine äußerst talentierte Gruppe, sondern haben auch schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Daher sind sie darauf vorbereitet, in dieser Zeit des Hyperwachstums für unser Team voll durchzustarten", sagte Armon Petrossian, CEO und Mitgründer von Coalesce. "Unsere Aufgabe besteht darin, die Analyselandschaft radikal zu verbessern, und wir können dies nur mit einem starken Team erfolgreich tun, das sich mit Leidenschaft für unsere Mission einsetzt, Datentransformationen auf Unternehmensebene zu ermöglichen."

Das Coalesce-Team plant, 2022 zu wachsen. Um mehr über zukünftige Chancen zu erfahren, besuchen Sie bitte https://coalesce.io/ .

Coalesce wurde 2020 gegründet und ist das einzige Datentransformationstool, das auf Skalierung ausgelegt ist. Der GUI-gesteuerte Code-first-Ansatz bietet die Geschwindigkeit, Flexibilität und Governance, um Datentransformationen auf Unternehmensebene zu automatisieren. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit von Datenprofis zu verbessern, indem es diesen hilft, Daten so effizient wie möglich und in großem Umfang zu verarbeiten. Coalesce wird von 11.2 Capital und GreatPoint Ventures unterstützt und unterstützt Kunden weltweit. Erfahren Sie mehr unter https://coalesce.io/ .