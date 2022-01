Die Wall Street bekam am Freitag Rückenwind von guten Apple-Zahlen. Die Zinssorgen traten in den Hintergrund. Der Dow Jones legte um 1,65 Prozent zu. Der Nasdaq 100 gewann sogar 3,2 Prozent hinzu. Bei den Einzelthemen geht es heute um Citrix Systems, Beyond Meat, Netflix, Intuitive Surgical, Visa, Coca-Cola und Johnson & Johnson. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.