Gerd Goetz verlässt Vorstand des Unternehmens auf eigenen Wunsch

Carsten Schölzki wird alleiniger Vorstand mit starkem Management-Team Wie die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, Symbol: TBX) bereits am 21.06.2021 bekannt gegeben hat, ist der Vertrag des Vorstandsmitglieds Gerd Goetz zum 31. Januar 2022 ausgelaufen und wurde auf eigenen Wunsch nicht verlängert. "Nach mehr als zehn Jahren als Aufsichtsrat und fünf Jahren als Vorstand begleite ich die tick-TS AG zukünftig in meiner neuen Rolle als Unternehmensberater. Ich freue mich auf eine ebenso konstruktive, erfolgreiche und herzliche Zusammenarbeit wie bisher." erklärt Gerd Goetz zu seinem Abschied. Matthias Hocke, Aufsichtsratsvorsitzender der tick-TS AG: "Gerd Goetz hat die tick-TS seit Ihrer Gründung als Rat- und Impulsgeber unterstützt. Viele Innovationen, die die Produkte der tick-TS ausmachen, hat er begleitet und zum Teil ermöglicht. Dank ihm ist die tick-TS AG heute hervorragend aufgestellt, um den Europäischen Wertpapierhandel mitzugestalten. Für sein Wirken und die konsequente Weiterentwicklung der tick-TS AG danke ich Gerd Goetz im Namen des gesamten Aufsichtsrats und wünsche ihm beruflich und privat alles Gute und freue mich auf eine zukünftige Zusammenarbeit." Carsten Schölzki: "Ein großes Dankeschön an Gerd Goetz, für die jahrelange hervorragende Zusammenarbeit bis zur Staffelübergabe. Es ist ein gutes Gefühl, weiterhin auf ihn als inspirierenden Sparringspartner vertrauen zu können. Das ganze Team und ich persönlich wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg." Mit Umwandlung in eine Aktiengesellschaft wurde Gerd Goetz 2006 Aufsichtsrat der tick-TS AG und damit eine wesentliche Stütze für das Management der Gesellschaft. Nach dem Tod von Oliver Wagner, dem Gründer und ehemaligen CEO der tick-TS AG, übernahm Gerd Goetz 2017 gemeinsam mit Matthias Hocke die Verantwortung für das operative Geschäft und half mit, die tick-TS erfolgreich aus dieser schwierigen Zeit zu führen.

Zukünftig wird die tick-TS durch den Alleinvorstand Carsten Schölzki und einem verstärkten Senior-Management-Team geführt. Neben den bereits seit vielen Jahren aktiven Mitarbeitern konnten mit Wolfgang Erdmann (Produktmanagement) und Sören Ploschke (Finanzen) zwei weitere hochkarätige Führungskräfte gewonnen werden. Während Wolfgang Erdmann als Branchenkenner auf über 25 Jahre Erfahrung im IT- und Produktumfeld der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG zurückgreifen kann, bringt Sören Ploschke durch seine langjährigen Tätigkeiten bei Ernst & Young und der FinLab AG vielfältiges Knowhow und Expertise im Bereich Corporate Finance und Investor Relations ein.



Mit der Gründung der tick Trading Software AG im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner †, Matthias Hocke, Ingo Hillen und die sino AG die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens.

