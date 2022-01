Netflix ist mittlerweile zum Inbegriff des modernen Fernsehens geworden. Doch an der Börse kamen die jüngsten Zahlen nicht gut an. Das Abonnentenwachstum verlangsamt sich. Die Aktie geriet deutlich unter Druck. Die Aktie hat sich von ihrem Top im November bei knapp 700 Dollar fast halbiert. Doch das ist zu viel des Schlechten, meint die Citigroup.Analyst Jason Bazinet stufte die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hoch und erklärte in einer Mitteilung an Kunden am Montag, dass das Unternehmen in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...