San Francisco (ots/PRNewswire) -Die besten unabhängigen Social Clubs der Welt bilden eine Allianz, die ihren Mitgliedern den globalen Zugang ermöglichtHeute gab Sonato® den Start von Sonato Alliance bekannt, dem schnell wachsenden Netzwerk der weltweit besten unabhängigen privaten Social Clubs, die nur auf Einladung zugänglich sind. Sonato Alliance bietet Mitgliedern die Möglichkeit, sich mit anderen Schöpfern, Innovatoren und Visionären zu vernetzen, und ermöglicht ihnen auf ihren Reisen rund um den Globus den nahtlosen Zugang zu Partnerclubs, die genauso einzigartig sind wie ihr eigener.Sonato Alliance ist der Inbegriff von Hospitality Simplified ™ mit einer unkomplizierten, eleganten Software, die hinter den echten menschlichen Interaktionen, die sie ermöglicht, zurücktritt. Die Alliance-Plattform ist ein leistungsfähiges Ökosystem, das außerhalb des bestehenden Technologie-Stacks eines Clubs angesiedelt ist. Sie macht mühsame Integrationen überflüssig und ermöglicht es den Clubs, sich auf den Aufbau von Beziehungen zu ihren Mitgliedern und Gästen zu konzentrieren.Michael Birch, der Gründer von Sonato, ist zusammen mit seiner Frau Xochi auch Mitbegründer von The Battery, einem modernen privaten Mitgliederclub in San Francisco. Sonato entstand aus Michaels Frustration über die archaische Erfahrung der Nutzung der traditionellen Gegenseitigkeit und aus der Sorge um die Erfahrung der Mitglieder in seinem eigenen Club. "Das derzeitige Verfahren für die Beantragung eines Clubbesuchs beruht auf E-Mail, Telefon und in einigen Fällen Fax - alles mit dem Risiko, das Mitglied zu enttäuschen. Unsere Mitglieder vergleichen das Club-Erlebnis nicht mit ihrem letzten Besuch in einem Hotel oder Restaurant, sondern mit der Erfahrung, die sie mit ihrem iPhone oder ihrem Tesla gemacht haben, und erwarten das gleiche nahtlose Erlebnis von ihrem Club", so Birch. "Wir wussten, dass wir das Erlebnis verbessern können, und zwar auf eine Weise, die für die Clubs einen Mehrwert schafft und gleichzeitig die Mitglieder begeistert."Angesichts des explosionsartigen Wachstums unabhängiger Mitgliederclubs ist Sonato Alliance das Zentrum für die Verbindung von Clubs und ihren Mitgliedern auf der ganzen Welt. Wenn die Menschen nach einer Pandemie ihr Leben wieder in den Griff bekommen, sind unabhängige private Sozialclubs oft der erste Ort, an dem sich die Mitglieder treffen. Sie bieten mehr als nur Gastfreundschaft; sie bieten eine Kultur der gemeinsamen Erfahrung und eine Gemeinschaft, die die Mitglieder zurückbringt und die Menschen zusammenhält.So funktioniert Sonato Alliance:- Sonato Alliance wertet das bestehende gegenseitige Netzwerk eines Clubs auf und bietet die Möglichkeit, auf neue Partner zu expandieren- Mitglieder erhalten Zugang zu einer mobilen App mit Co-Branding, um Besuche in Partnerclubs und bei neuen Partnern zu buchen.- Clubs verwenden eine Web-App für die Verwaltung eingehender Besuche und das Einchecken von Mitgliedern- Die Umstellung der Clubbuchung von E-Mail und Telefon auf eine Echtzeit-Buchungsplattform bietet Mitgliedern und Clubs gleichermaßen ein verbessertes Erlebnis- Es spart Zeit und vereinfacht die Besuche für Mitglieder, die oft unterwegs sind, und verleiht dem Clubangebot und der Gemeinschaft eine zusätzliche Ebene der Transparenz.Sonato Alliance hat mehr als 35 Gründungsmitglieder, die einige der besten unabhängigen Clubs der Welt repräsentieren, darunter The Battery, Kjarval, The Quorum, 1880, Fitler Club, Pershingand The Britely, um nur einige zu nennen. Es wird erwartet, dass bis Mitte 2022 über 45 Clubs und 100.000 Mitglieder dieses System nutzen werden.Clubs, die eine Einladung zu Sonato Alliance beantragen möchten, können dies über deren Webseite tun.Informationen zu Sonato AllianceSonato Alliance ist das neueste, am schnellsten wachsende Netzwerk der besten unabhängigen privaten Social Clubs der Welt, das nur auf Einladung funktioniert. Sonato Alliance bietet Mitgliedern die Möglichkeit, sich mit anderen Schöpfern, Innovatoren und Visionären zu vernetzen, und ermöglicht ihnen auf ihren Reisen rund um den Globus den nahtlosen Zugang zu Partnerclubs, die genauso einzigartig sind wie ihr eigener.