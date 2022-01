In der letzten Woche konnte der MSCI World (Euro)-Index um + 1,0 % zulegen, was allerdings einzig und allein dem letztwöchigen Einbruch des Euro gegenüber dem US-Dollar um - 1,6 % auf nur noch 1,1150 EUR/USD zuzuschreiben war. In seiner USD-Primärnotierung gab der MSCI World-Index folglich um - 0,6 % nach.Trotz der mittlerweile zunehmend auf eine einsetzende Verlangsamung des internationalen Wirtschaftswachstums hindeutenden Konjunkturdaten, was sich in der letzten Woche auch folgerichtig sofort in der kräftigen Abschwächung der besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...