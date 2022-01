DGAP-Ad-hoc: HeidelbergCement AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Jahresergebnis

HeidelbergCement AG: HeidelbergCement veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2021 - Umsatz- und Ergebniswachstum über eigener Prognose und Markterwartungen



31.01.2022 / 18:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses der HeidelbergCement AG für das Geschäftsjahr 2021 liegen Umsatz und Ergebnis des HeidelbergCement-Konzerns teils deutlich über der veröffentlichten Prognose des Unternehmens und den aktuellen Kapitalmarkterwartungen. Die Kapitalmarkterwartungen basieren auf dem Mittelwert der jüngsten Konsensus-Schätzungen von Finanzanalysten, zusammengestellt von Vara Research am 28. Januar 2022. Daher veröffentlicht die HeidelbergCement AG bereits heute die folgenden vorläufigen Kennzahlen aus dem Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 bzw. das vierte Quartal 2021: - Der vorläufige Umsatz im Geschäftsjahr 2021 liegt voraussichtlich in einer Größenordnung von 18,7 (i.V.: 17,6) Mrd. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von etwa 8% gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis (vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten). Das Unternehmen erwartete für das Jahr 2021 einen leichten Anstieg des Umsatzes vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten. - Der vorläufige Umsatz im vierten Quartal 2021 liegt voraussichtlich in einer Größenordnung von 4,7 (i.V.: 4,5) Mrd. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von etwa 7% gegenüber dem Vorjahresquartal auf vergleichbarer Basis. - Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) im Geschäftsjahr 2021 liegt voraussichtlich in einer Größenordnung von 3.875 (i.V.: 3.707) Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von etwa 6% gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis. Das Unternehmen erwartete für das Jahr 2021 einen starken Anstieg des RCOBD. Der Kapitalmarkt erwartet für diese Kennzahl 3.826 Mio. EUR. - Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) im vierten Quartal 2021 liegt voraussichtlich in einer Größenordnung von 979 (i.V.: 976) Mio. EUR und liegt damit auf vergleichbarer Basis in etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Der Kapitalmarkt erwartet für diese Kennzahl 930 Mio. EUR. - Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) im Geschäftsjahr 2021 liegt voraussichtlich in einer Größenordnung von 2.614 (i.V.: 2.363) Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von etwa 12% gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis. Das Unternehmen erwartete für das Jahr 2021 einen starken Anstieg des RCO. Der Kapitalmarkt erwartet für diese Kennzahl 2.509 Mio. EUR. - Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) im vierten Quartal 2021 liegt voraussichtlich in einer Größenordnung von 661 (i.V.: 648) Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von etwa 2% gegenüber dem Vorjahresquartal auf vergleichbarer Basis. Der Kapitalmarkt erwartet für diese Kennzahl 556 Mio. EUR. Die vollständigen vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2021 werden am 24. Februar 2022 veröffentlicht. Die Begriffe "Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD)" und "Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO)" werden verwendet wie in der Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns ausgewiesen. Heidelberg, 31. Januar 2022 HeidelbergCement AG Der Vorstand





Kontakt:

HeidelbergCement AG

Group Communication & Investor Relation

Christoph Beumelburg

Tel.: +49 6221 481 13249

Fax: +49 6221 481 13217

ir-info@heidelbergcement.com



Berliner Straße 6

69120 Heidelberg

Deutschland 31.01.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de