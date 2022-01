DGAP-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Prognose

PIERER Mobility AG: Positive Prognose für 2022



31.01.2022 / 18:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Wels, 31. Jänner 2022



PIERER Mobility AG: Positive Prognose für 2022 Die PIERER Mobility AG gibt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Die PIERER Mobility-Gruppe setzt im Geschäftsjahr 2022 trotz bestehender Herausforderungen in der Zulieferkette weiterhin auf Wachstum in allen Kernbereichen, sowohl bei den Motorrädern als auch bei den (E-)Fahrrädern. Der Vorstand rechnet mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 bis 10% bei einer EBIT-Marge von 8 bis 10% und einer EBITDA-Marge zwischen 15 und 17%. Ausblick - Guidance 2022 Umsatzwachstum 6 - 10 % EBIT-Marge 8 - 10 % EBITDA-Marge 15 - 17% Der Jahresfinanzbericht sowie der Nachhaltigkeitsbericht über das Geschäftsjahr 2021 werden am 29. März 2022 veröffentlicht und auf der Website der Gesellschaft www.pierermobility.com unter folgenden Links abrufbar sein:

https://www.pierermobility.com/investor-relations/berichte/

https://www.pierermobility.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsberichte Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 werden am 1. Februar 2022 veröffentlicht.

