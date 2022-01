Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat soeben aktuelle Zahlen zur Verbraucherpreisentwicklung in Deutschland veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Nach vorläufigen Daten sei der Inflationsdruck im Berichtsmonat Januar deutlich höher als erwartet geblieben. Der nationale Verbraucherpreisindex (VPI) habe zum Vormonat um 0,4% M/M zugelegt, die Jahresrate habe sich daher nur leicht von 5,3% Y/Y im Dezember auf nun 4,9% Y/Y reduziert. Bei dem für europäische Zwecke harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) sei es im Vormonatsvergleich um 0,9% M/M aufwärts gegangen, wodurch die Jahresrate mit 5,1% Y/Y oberhalb der 5,0%-Marke verharrt habe. Gegenüber den Schätzungen der zuvor von Bloomberg befragten Volkswirte seien die heute gemeldeten Zahlen zweifelsohne eine negative Überraschung. ...

