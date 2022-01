Es ist gerade einmal zwei Wochen her, da legte Microsoft ein Angebot für den Spielhersteller Activision Blizzard vor. 70 Milliarden Dollar will sich Microsoft die Übernahme kosten lassen. Jetzt schlägt auch Konkurrent Sony zu: Der Konzern will sich den Videospielentwickler Bungie einverleiben. Kosten: 3,6 Milliarden Dollar.Bungie ist der Entwickler hinter den Multiplayer-Shooter-Spielen Destiny und Halo, von denen letzteres bis 2010 entwickelt wurde. Bungie wurde im Jahr 2000 von Microsoft übernommen ...

