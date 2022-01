NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag an ihre zum Wochenschluss erzielten Gewinne angeknüpft. Wie schon am Freitag zogen auch diesmal die als besonders schwankungsanfällig und konjunktursensibel geltenden Technologiewerte deutlich an. In das positive Bild passte, dass sich das Geschäftsklima in der Region Chicago im Januar überraschend aufgehellt hat.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schnellte um 2,31 Prozent auf 14 788,80 Punkte in die Höhe. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 stieg um 1,25 Prozent auf 4487,43 Punkte.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,64 Punkte auf 34 946,33 Punkte nach oben. Auf Monatssicht deutet sich hier ein Minus von knapp 4 Prozent an.

Obwohl die Nasdaq in der vergangenen Woche noch ein knappes Plus erzielt habe, bleibe die Lage an der US-Technologiebörse angespannt, sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Eine Bodenbildung aus technischer Sicht stehe immer noch aus. "Der Fokus der Anleger in den kommenden Wochen dürfte weiter der Inflationsentwicklung gelten", erwartet er. Von ihr sei das Tempo des geldpolitischen Kurswechsels der US-Notenbank Fed abhängig.

Unter den Einzelwerten stehen mit Alphabet und AMD am Dienstag, der Facebook-Mutter Meta am Mittwoch und Amazon am Donnerstag - alle nach Handelsschluss - weitere weltweit stark beachtete Konzerne mit ihren Quartalsberichten und Ausblicken im Fokus. Dagegen beginnt die Woche unternehmensseitig insgesamt erst einmal recht ruhig.

Einzelne Aktien aber wurden stark durch Analystenstudien bewegt. So sprangen die Anteilscheine von Beyond Meat um knapp 14 Prozent in die Höhe und profitierten damit von einem positiven Kommentar der britischen Großbank Barclays. Der Experte Benjamin Theurer sieht beträchtliches Wachstumspotenzial in neuen Geschäftskanälen des Herstellers von Fleischersatz-Produkten. Dies gelte in den USA über den Konsumenten-Einzelhandel hinausgehend und auch im internationalen Segment.

Die Bank Citigroup sah bei den Aktien von Netflix und Spotify Einstiegsmöglichkeiten nach den jüngsten Kurseinbrüchen und empfahl beide zum Kauf. Im Gegensatz zu den meisten Unternehmen, die abobasierte Geschäftsmodelle besäßen, seien die Papiere des Streaminganbieters und die des Audio-Streaming-Dienstes bereits günstig zu haben. Netflix verfüge zudem über Preissetzungsmacht und Spotify könne über Werbung seinen Gewinn steigern. Die Anteilscheine von Netflix zogen an der S&P-500-Spitze um fast zehn Prozent an und die von Spotify gewannen gut zwölf Prozent.

Blackberry traf derweil mit Catapult IP Innovations eine Vereinbarung über den Verkauf von Patenten. Wie der Hersteller von Sicherheitssoftware mitteilte, wird er im Wesentlichen alle seine nicht zum Kerngeschäft gehörenden Patente an Catapult veräußern. Catapult ist eine Zweckgesellschaft, die zum Erwerb der Blackberry-Patente gegründet wurde. Zudem teilte das Unternehmen mit, es werde eine Rücklizenz für die verkauften Patente erhalten, die sich hauptsächlich auf mobile Geräte, Messaging und drahtlose Netzwerke beziehe. Die Anteilscheine von Blackberry machten anfängliche Verluste wett und stiegen zuletzt um knapp vier Prozent./la/he

