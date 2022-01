Die Boston Security Token Exchange (BSTX) wurde diese Woche von der US-Börsenaufsichtsbehörde zugelassen. Was das für Anleger:innen bedeutet. Jetzt ist es offiziell: Die US-Börsenaufsicht hat der ersten Blockchain-basierten Börse der USA ihre Zulassung erteilt. In einem offiziellen Dokument der United States Securities and Exchange Commission (SEC) heißt es, dass die Boston Security Token Exchange (BSTX) die Blockchain nutzen darf. Mehr zum Thema Krypto-News: Der tägliche Newsblog rund um Bitcoin und Co. ...

