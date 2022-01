Nachdem die Nel ASA-Aktie in der vergangenen Woche wieder für große Enttäuschungen gesorgt hat, wird sich nun mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Richtungsentscheidung für das Papier ergeben. Dabei dreht sich alles um eine wichtige charttechnische Marke, die zum Wochenende schon in einige Entfernung gerückt war.Konkret ist es die Linie bei 1,20 Euro, die bis vor Kurzem noch als wichtige Unterstützung für Nel ASA (NO0010081235) gehandelt wurde. Mit dem Sturz auf 1,14 Euro am Freitag haben die Käufer es nun mit einem Widerstand zu tun und die ...

