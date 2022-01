Köln (ots) -Großes TV-Comeback steht kurz bevor: Mit Guido Cantz als Moderator startet am Donnerstag, 3. Februar 2022, ab 22:15 Uhr die Neuauflage der legendären RTL Kult-Show "7 Tage, 7 Köpfe". Jetzt stehen die Köpfe der ersten Show fest!Torsten Sträter, Chris Tall, Larissa Rieß, Kaya Yanar, Mirja Boes und Bernd Stelter stecken in Show 1 mit Guido Cantz die Köpfe zusammen. Woche für Woche lädt der Moderator wechselnde Comedy-Stars ein. Bei "7 Tage, 7 Köpfe" trifft sich die alte Riege, Comedy- und Show-Legenden aber auch junge Comediennes und Comedians wöchentlich zum verbalen Schlagabtausch."7 Tage, 7 Köpfe" am 3. Februar ab 22:15 Uhr bei RTL - direkt nach dem Dschungelcamp. Ab dem 12. Februar immer samstags um 23:00 Uhr nach DSDS.Weitere Informationen, Bilder und ein Interview mit Guido Cantz gibt es hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/7-Tage-7-Koepfe/) im Media Hub von RTL Deutschland.Pressekontakt:Ernst RudolfRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74310ernst.rudolf@rtl.deLeyla KarsakTelefon: +49 221 456-74233leyla.karsak@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5135248