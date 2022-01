Freiburg (ots) -



Hierzulande geht man davon aus, dass eine nächtliche Polizeikontrolle kein Risiko für Leib und Leben darstellt - weder für die Kontrollierten, noch für die Kontrollierenden. Zwar häufen sich Fälle von Aggression und Gewalt gegen Ersthelfer und Polizeibeamte, wird das Miteinander auch in dieser Hinsicht ruppiger. Doch die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz machen auch deshalb so fassungslos, weil solche Szenen sich auf deutschen Straßen nur sehr selten abspielen. (...) Die Reaktionen - Schock, Entsetzen und tiefe Betroffenheit - wirken ehrlich, nicht nur routiniert und pflichtschuldig. Unsere Sicherheit im Alltag, die Möglichkeit, ein weitgehend angstfreies Leben zu führen und Freiheiten zu genießen, verdanken wir einem funktionierenden Rechtsstaat und auch jenen Menschen in Uniform, die dafür einstehen. (...) Nicht erst nach Taten wie dieser sollte man sich daran erinnern, was Polizeibeamte im Dienste aller leisten. http://www.mehr.bz/khs32j



