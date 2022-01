Straubing (ots) -



Anhand dieser ersten Regierungserfahrungen zeigt sich schon, welchem Druck vor allem die Grünen ausgesetzt sein werden. Viele weitere Zugeständnisse wie jetzt in Sachen grüne Atomenergie und grünes Erdgas, die der Bundesregierung auf europäischer Ebene durch die EU-Taxonomie abverlangt werden, dürfen die Grünen ihrer Klientel nicht zumuten, wenn sie keine Sympathien verspielen wollen.Schon jetzt ist das Murren an der Basis - trotz Guter-Laune-Parteitag - unüberhörbar. Und mit Ricarda Lang gibt es nun eine Vorsitzende, die eindeutig dem linken Flügel zuzuordnen ist und die die Regierungsmannschaft sehr kritisch begleiten wird. Die Bürger auf die politische Reise in eine Welt mitzunehmen, in der Klimaschutz und Soziales zusammen gedacht werden kann, ist vor allem für die Grünen eine existenzielle Herausforderung.



