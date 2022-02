Australischer Trabrennsport-Marktführer wendet sich an Brightcove, um die Zuschauerbindung zu erhöhen und neue demografische Zielgruppen anzusprechen

Brightcove Inc. (Nasdaq: BCOV), der weltweit führende Anbieter von Videolösungen für Unternehmen, gab heute bekannt, dass Harness Racing Victoria kürzlich TrotsVision neu startete, einen Live- und On-Demand-"Always on"-Channel, wobei Technologie von Brightcove zum Einsatz kommt. TrotsVision ermöglicht australischen Trabrennsportfans Inhalte von Live-Rennen in 27 Clubs live und On-Demand anzusehen sowie exklusive Blicke hinter die Kulissen und Insider-Inhalte zum gesamten Rennumfeld. Durch den Fokus auf Video und digitale Präsenz konnte Harness Racing Victoria seine etablierte Fanbasis noch stärker binden, neue Zielgruppen hinzugewinnen und ein Marktwachstum verzeichnen. Laut Harness Racing Victoria konnte die Organisation mithilfe des videobetonten Ansatzes seine Interaktionen mit 18- bis 35-Jährigen in zwei Jahren um 250 Prozent steigern.

Aufgrund der Pandemie wurden die Pferderennbahnen geschlossen. Daher musste Harness Racing Victoria seine Zielgruppen auf neuartige Weise ansprechen, und der natürliche Weg dazu war der Videobereich. Mithilfe der Plattform von Brightcove stellte TrotsVision den Fans eine bessere Zuschauererfahrung bereit, erhöhte die Fanbindung und erweiterte die allgemeine Fanbasis, indem neue, interessante Inhalte jeder Zeit, ob tagsüber oder in der Nacht, bereitgestellt werden konnten.

Dank der zuverlässigen und sicheren Videoplattform von Brightcove konnte Harness Racing Victoria Workflows straffen und die Effizienz unternehmensweit verbessern. Stewards, das Team, das mit der Aufrechterhaltung der Integrität in dieser Sportart betraut ist, haben jetzt Zugriff auf Replays aus den letzten Rennen, um Verstöße zu bestätigen oder sofort zu verwerfen. Durch den Zugriff auf On-Demand-Rennen auf einer cloudbasierten Plattform konnten die Teams bei Renn-Meetings unglaublich viel Zeit und Ressourcen einsparen.

"Ein wichtiger Fokus für uns war in den letzten Jahren die Erweiterung unserer digitalen Kanäle. Insbesondere durch das Ausreifen unserer Videostrategie in Partnerschaft mit Brightcove konnten wir unsere Reichweite signifikant ausdehnen", so Cody Winnell, General Manager of Media and Communications bei Harness Racing Victoria. "Mithilfe unserer Inhalte, von Live-Rennaufnahmen, Berichten hinter den Kulissen, Interviews mit Trainern, Fahrern und Eigentümern bis hin zu den wunderbaren Geschichten dieser Pferde, konnten wir unsere Fans wie nie zuvor ansprechen. Das ist die Power des Digitalen und des Erzählens von Geschichten."

"Harness Racing Victoria implementierte eine Strategie, bei der der digitale Bereich mit einem robusten Videoprogramm an erster Stelle steht. Dies ermöglichte das Ansprechen der begehrten demografischen Gruppe von 18 bis 35 Jahren, eine neue Zielgruppe für die Organisation", sagte Jennifer Griffin Smith, CMO bei Brightcove. "TrotsVision ist ein Beispiel für die optimale Nutzung von Video, um das Zuschauer-Engagement zu stärken, auf neue Märkte zu expandieren und allen Zuschauern ein interessanteres Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns sehr, dass Brightcove in der Lage ist, TrotsVision zum Leben zu erwecken und seine digitale Präsenz auszuweiten."

Weitere Informationen über Harness Racing Victoria und TrotsVision: www.trotsvision.com.au

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt Videotechnologielösungen mit einem weltweit führenden Maß an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder auf welchen Geräten sie Content konsumieren. In mehr als 70 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen einen effektiveren Verkauf an Kunden, führenden Medienunternehmen ein zuverlässigeres Streaming, eine bessere Monetarisierung von Content sowie jeder Organisation eine effizientere Kommunikation mit Teammitgliedern. Mit zwei Technology Engineering Emmy Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe, was die Möglichkeiten von Video betrifft. Folgen Sie Brightcove auf Twitter, LinkedIn und Facebook. Besuchen Sie www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220131005641/de/

Contacts:

Meredith Duhaime

press@brightcove.com