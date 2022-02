Montréal, Québec, Kanada, 1. Februar 2022, Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (OTC: MNXXF) ("Manganese X", "MN" oder das "Unternehmen") freut sich, zwei wichtige Meilensteine zu melden, die von Kemetco Research Inc. ("Kemetco") erreicht wurden. Damit wurde die dritte und letzte metallurgische Verarbeitungsphase für die wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, "PEA") von Battery Hill erfolgreich abgeschlossen wurde.

Die Meilensteine sind Teil eines bahnbrechenden Reinigungsprozesses, der im Folgenden näher beschrieben wird. Diese sind von entscheidender Bedeutung für die Fertigstellung der PEA des Unternehmens für Battery Hill, die von dem anerkannten Ingenieur- und Beratungsunternehmen Wood PLC durchgeführt wird, um gemäß der Mission des Unternehmens, hochwertiges Manganbatteriermaterial für die EV- und Speicherenergiemärkte zu produzieren.

Im Rahmen des ersten Meilensteins wurde die endgültige hochreine Mangansulfat-Monohydrat-(HPMSM)-Kristallisation untersucht, bei der Kemetco ein neuartiges und innovatives Reinigungsverfahren entwickelte. Dieses neue modifizierte Verfahren wurde durch wiederholte Testzyklen validiert und eliminiert einen von zwei großen Reinigungsschritten, wodurch möglicherweise wichtige wirtschaftliche Vorteile für das Projekt geschaffen wurden.

Ein weiterer Meilenstein war die Herstellung von fertigen Kristallprodukten, wobei alle Verunreinigungen unter 100 ppm lagen, darunter Kalzium und Magnesium, was ein entscheidender Schwellenwert für HPMSM in Batteriequalität ist. Der Bericht von Kemetco identifizierte die kritischen Kontrollfaktoren für die Herstellung des hochreinen Produkts in einem kommerziellen Prozess und legte die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung der Technologie in größerem Maßstab dar.

Bei den Tests von Kemetco ist es wichtig zu beachten, dass das HPMSM kein Selen enthielt, das als giftiger Schadstoff angesehen wird und dennoch von einigen der HPMSM-Hersteller weltweit verwendet wird, um ihre Produktionskosten zu senken. Da Selen ein hochgiftiges Element ist, wirkt sich seine Verwendung negativ auf die Umwelt aus und beeinflusst bekanntermaßen die Qualität nachgeschalteter Produkte, insbesondere für High-End-Anwendungen wie die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, sagte: "Manganese X setzt sich dafür ein, neue, umweltfreundliche und effizientere Methoden zu entwickeln und gleichzeitig Mangan zu geringeren wettbewerbsfähigen Kosten zu verarbeiten. Unser Unternehmen wird weiterhin die Technologie unseres Fließschemas und die Wirtschaftlichkeit verbessern. Wir wissen die Bemühungen von Kemetco sehr zu schätzen, die zum Erreichen dieser Meilensteine für unsere PEA führten."

Martin Kepman fährt fort: "Wir gehen in die Endphase unserer PEA und sind optimistisch. Da sich der neue, im Labor bewährte Prozess sehr gut für die Skalierung eignet, können wir unmittelbar nach unserer PEA in ein Pilotprojekt übergehen. Der Schlüssel wird sein, eine kostengünstige Produktion zu gewährleisten, die Skalierbarkeit ermöglicht. Wir sind zuversichtlich, dass Mangan in Zukunft ein nachgefragter Rohstoff für die Batteriechemie sein wird, da immer mehr Hersteller auf Kobalt verzichten. Unser Unternehmen ist gut positioniert, um die nordamerikanische Lieferkette zu versorgen, da Battery Hill strategisch in New Brunswick, Kanada, nahe der US-Grenze liegt."

Wichtigste Ergebnisse der metallurgischen Phase-3-Untersuchungen von Kemetco:

- Der erfolgreiche Abschluss der abschließenden metallurgischen Verarbeitungsphase für die PEA von Battery Hill führte zu einem neuartigen und innovativen Reinigungsverfahren zur Herstellung von hochreinem Mangan-Sulfat-Monohydrat (HPMSM).

- Die allgemeinen Mangangewinnungsraten von bis zu 80 % wurden durch Massenbilanzberechnungen mit geschlossenem Zyklus auf dem vollständigen Verfahrensfließbildes bestätigt.

- Der Schwefelsäureverbrauch wurde drastisch reduziert, was zu erheblichen Kostensenkungen sowie Zulassungs- und Umweltvorteilen führen wird.

- Das innovative Reinigungsverfahren hat zu einer Reduzierung der Kosten und einer Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks geführt.

- Verunreinigungen wurden auf unter 100 ppm minimiert, einschließlich der von Kalzium und Magnesium, was ein entscheidender Schwellenwert für HPMSM in Batteriequalität ist.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen. Das Unternehmen hegt die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen nach neuen umweltfreundlichen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen. Das Unternehmen ist das einzige börsennotierte Manganunternehmen in Nordamerika, das die schnelle Kommerzialisierung seiner Manganlagerstätte anstrebt.

Das Tochterunternehmen Disruptive Battery Corp. hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein HLK-(Heizung, Lüftung, Kühlung)-Luftreinigungssystem für sauberere und gesündere Luft zu entwickeln, mit dem Ziel, COVID-19 und andere Schadstoffe auf Oberflächen und in der Luft zu verringern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich Aussagen über die zukünftige Explorationsleistung des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese und andere Risiken werden in den Einreichungen des Unternehmens auf SEDAR offengelegt, die Investoren vor einer Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, und der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

