An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Januar 2022 haben die Aktionäre der SFS Group AG dem Antrag zur Schaffung von genehmigtem Kapital mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Die Kapitalerhöhung dient der teilweisen Kaufpreisfinanzierung der geplanten Übernahme der Hoffmann SE, die am 22. Dezember 2021 kommuniziert wurde. Sie ist eine Bedingung für den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion. Zusätzliche Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung und auf www.sfs.com Mit freundlichen Grüssen/Best regards



