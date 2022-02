DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

SILTRONIC - Die ausgebliebene Genehmigung des Verkaufs der Münchener Mikrochip-Firma Siltronic durch das Bundeswirtschaftsministerium stößt in der Ampelkoalition wie auch in der Opposition auf Zuspruch. "Ich stehe hinter der Entscheidung der Bundesregierung", sagte Hannes Walter (SPD), Vize-Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses. "Technologische Souveränität gewinnen wir nicht dadurch, dass wir unser Tafelsilber veräußern", so Walter. (Handelsblatt)

GASVORRÄTE - Die Gasvorräte in Deutschland unterschreiten zum Stichtag 1. Februar die erforderlichen Soll-Werte, erfuhr das Handelsblatt. Gemäß Gutachten für das Bundeswirtschaftsministerium sollte der Füllstand der Erdgasspeicher zu diesem Termin mindestens 40 Prozent betragen, um auch in schwierigen Versorgungssituationen durch den Winter zu kommen. Tatsächlich ist er aber laut Speicher-Verband auf 37 Prozent gesunken. Lieferungen von flüssigem Gas sollen Abhilfe schaffen. (Handelsblatt)

INNOVATION - Das erste Corona-Jahr hat die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft kräftig gedämpft. Erstmals seit zehn Jahren sind die Ausgaben für Innovationen 2020 gesunken: um 3,6 Prozent auf 170,5 Milliarden Euro. Vor allem klassische Hightech-Branchen wie der Maschinenbau haben gespart. Das zeigt das Innovationspanel des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), das dem Handelsblatt vorliegt. Die besonders wichtigen Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind sogar um 6,3 Prozent zurückgegangen. (Handelsblatt)

FINTECHS - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verschärft die Gangart gegenüber Fintechs. Nach Informationen der Börsen-Zeitung will die Bonner Behörde bis Ende dieses Jahres eine erste Landkarte der Auslagerungsketten im Finanzsektor der Republik erstellen, um auf diese Weise etwaigen Risikokonzentrationen bei sogenannten Mehrmandantendienstleistern nachzuspüren. Basis ist das im Kielwasser des Wirecard-Skandals eingeführte Auslagerungsregister. Zugleich dürfte sich generell die Zahl der Fälle erhöhen, in denen die Aufsicht Sonderbeauftragte einsetzt. Jüngstes Beispiel ist die Berliner Solarisbank. (Börsen-Zeitung)

SMS-TAN - Sowohl die Sparkassen als auch die Volksbanken schaffen die SMS-Tan als Sicherheitsverfahren im Onlinebanking voraussichtlich im Sommer ab. Das erklärten die IT-Dienstleister von Sparkassen, Finanz Informatik (FI), und Genossenschaftsbanken, Atruvia (vormals Fiducia GAD), auf Anfrage. Hintergrund sind unter anderem Kosten- sowie Sicherheitsfragen. (Handelsblatt)

HEIZKOSTEN - Mieterbund, Umwelthilfe und Verbraucherschützer verlangen, dass die Regierung rasch gegen die hohen Energiekosten vorgeht. In einem gemeinsamen Forderungskatalog fordern die Verbände Heizkostenzuschüsse und geringe staatliche Abgaben auf den Strompreis. "Mieter leiden unter den höchsten Strompreisen in Europa, den aktuellen Preissprüngen auf dem Öl- und Gasmarkt und der vollen CO2-Preis-Umlage für Heizung und Warmwasser", sagte Melanie Weber-Moritz, Bundesdirektorin des Mieterbundes. (FAZ)

ENTWICKLUNGSHILFE - Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, will Deutschlands Entwicklungspolitik künftig stärker nach den Gesichtspunkten von Gleichberechtigung und Frauenrechten ausrichten. "Ich will eine feministische Entwicklungspolitik betreiben", sagte Schulze. (SZ)

