Dietikon (ots) -1947 wurde Ex Libris als Verlag gegründet und hat während 75 Jahren erfolgreich Transformationsgeschichte geschrieben. Die grösste Online-Buchhändlerin der Schweiz steigerte den Jahresumsatz zum dritten Mal in Folge. 2021 legte dieser um 10.3 % auf CHF 134.4 Mio. zu. Auch das Online-Geschäft ist mit +11.3 % weiter gewachsen. Über 90 % aller Kunden erledigen ihre Einkäufe über den Online-Shop. Die Bestellungen mit dem Smartphone sind mit über 50 % weiter auf Wachstumskurs. Auch die 14 Filialen haben ihren Umsatz gegenüber Vorjahr nochmals gesteigert. 2021 ist Ex Libris in Dietikon an einen neuen Standort umgezogen und somit auch räumlich gerüstet für das weitere Wachstum. Per 31. Dezember 2021 beschäftigte Ex Libris 217 Mitarbeitende.Im Jubiläumsjahr nach radikaler Transformation für das Wachstum gerüstetEx Libris hat 75 bewegte Jahre und eine radikale Transformation vom Buchclub zum Verlag hin zur Online-Händlerin hinter sich. Getrieben durch die Digitalisierung und veränderte Konsumgewohnheiten erfolgte 2018 die Rochade von der stationären Händlerin mit Online-Shop zur Online-Händlerin mit stationärem Angebot. "Wer aufhört besser werden zu wollen, hört auf gut zu sein" ist das Credo des Unternehmensleiters Daniel Röthlin. So hat sich das Unternehmen 2021 auch räumlich bewegt: Innert kürzester Zeit wurden Büros, Lager und die gesamte Logistik an den neuen Standort an der Lerzenstrasse in Dietikon verlegt. Dank grösserer Lager sind jetzt über 10'000 Artikel sofort lieferbar. In der Logistik wurden Abläufe und Prozesse weiter optimiert und die Produktivität noch einmal deutlich gesteigert. Ex Libris investiert auch in diesem Jahr wieder in die technische Weiterentwicklung ihres transaktionsstarken Online-Shops und dessen Dienstleistungspalette. Mit 14 Filialen, über 700 PickMup-Standorten und einem erweiterten Club-Angebot, ist Ex Libris nahe bei der Kundschaft und so für das weitere Wachstum gut gerüstet.Traditionell: Bücher zu Tiefpreisen und Ausbau des Spiele-SortimentsAls Nummer 1 im Schweizer Online-Buchhandel bietet Ex Libris ein Sortiment von über 6 Mio. Büchern zu Tiefpreisen. Die Migros-Tochter verkauft in der Schweiz mehr deutschsprachige Bücher als Amazon und das mit einer Wertschöpfung für die Schweiz. Im Jubiläumsjahr weitet Ex Libris ihre attraktiven Buchpreise für deutschsprachige Bücher auf ihr englischsprachiges Sortiment aus und stärkt somit das Kernsortiment "Buch" weiter.Ex Libris baut auch das Spiele-Sortiment weiter aus. Kinder, Familien und Erwachsene finden eine grosse Auswahl an Gesellschaftsspielen, Puzzles, Strategie-, Lern- und Ratespielen.Ex Libris ist der grösste Schweizer Online-Shop für Bücher, Spiele, Musik, Filme, Games und Electronics und verfügt in der deutschen Schweiz über ein Netz von 14 Filialen (Stand 31. Dezember 2021). Im Online-Shop bietet die Migros-Tochter ein multimediales Vollsortiment von mehr als 15 Mio. Artikeln, hinzu kommen über mehrere Mio. digitale Produkte zum Download. Jeden Monat besuchen über eine Million Kunden den Online-Shop www.exlibris.ch. Ex Libris beschäftigt per 31. Dezember 2021 insgesamt 217 Mitarbeitende.Pressekontakt:Marie-Christine Schindler, Media RelationsMobile: +41 79 441 71 55E-Mail: marie-christine.schindler@exlibris.chOriginal-Content von: Ex Libris AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008365/100884617