Das Instrument L1OA DE000A12UP29 LLOYD FONDS AG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2022

The instrument L1OA DE000A12UP29 LLOYD FONDS AG EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.02.2022 and ex capital adjustment on 02.02.2022



Das Instrument U1D DE000A14KN47 CLOCKCHAIN AG INH O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2022

The instrument U1D DE000A14KN47 CLOCKCHAIN AG INH O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.02.2022 and ex capital adjustment on 02.02.2022



Das Instrument 850 KYG8232Y1017 SMART GLOBAL HLDGS DL-,03 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2022

The instrument 850 KYG8232Y1017 SMART GLOBAL HLDGS DL-,03 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.02.2022 and ex capital adjustment on 02.02.2022



Das Instrument PEO US30161N1019 EXELON CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2022

The instrument PEO US30161N1019 EXELON CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.02.2022 and ex capital adjustment on 02.02.2022



Das Instrument 54A AU0000038085 CANN GLOBAL LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 02.02.2022

The instrument 54A AU0000038085 CANN GLOBAL LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.02.2022 and ex capital adjustment on 02.02.2022

