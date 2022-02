DJ PTA-News: Vantage Towers AG: Beschleunigung des Ausbaus von Mietverhältnissen und Unterzeichnung eines wegweisenden Vertrags für organisches Wachstum

Düsseldorf (pta006/01.02.2022/08:00) - * Die Kommerzialisierung unseres Geschäfts setzt sich erfolgreich fort * Unterzeichnung eines wegweisenden Vertrags mit 1&1 in Deutschland über mindestens 3.800 und potenziell bis zu 5.000 bestehende Standorte in Deutschland für die nächsten 20 Jahre * Deutliches Wachstum bei Mietverträgen: rund 600 [ 1 ] Neuvermietungen im 3. Quartal des GJ 22, wodurch sich eine Vermietungsquote von 1,43x ergibt (Q3 GJ 21PF: 1,39x) - damit sind wir weiterhin auf einem guten Weg zu unserem mittelfristigen Ziel von > 1,5x * Das Ground Lease Buyout Program ("GLBO") verzeichnet mit 360 unterzeichneten Verträgen in Spanien und Deutschland und über 100 in anderen europäischen Märkten seit Programmbeginn gute Fortschritte; 390 weitere Verträge sind in Vorbereitung * Mit rund 130 BTS-Standorten ("built-to-suit") gegenüber 100 im 1. Quartal und 90 im 2. Quartal hat sich der Bau neuer Makrostandorte im 3. Quartal des GJ 22 fortgeschritten. Der Zeitplan für die Umsetzung unseres BTS-Programms wird derzeit vor allem durch die Herausforderungen in der Lieferkette beeinträchtigt und erfordert weiterhin Fokus. Die geplante Fertigstellung von insgesamt 7.100 BTS-Standorten bis Ende des Geschäftsjahres 2026 bleibt unverändert. * Der Konzernumsatz (exkl. Durchleitungseinnahmen) belief sich in Q3 GJ 22 auf EUR 252 Mio., was einem Anstieg von 4,4 % im Jahresvergleich (YoY) gegenüber dem Q3 GJ 21 PF von EUR 241 Millionen entspricht. * Die Prognose für GJ 22 bleibt unverändert: Umsatz EUR 995 bis 1.010 Mio., EBITDAaL-Marge weitgehend stabil und wiederkehrender Free Cashflow (RFCF) von EUR 405 bis 415 Mio.

Finanzergebnisse im Überblick Q3 GJ 21 PF (ungeprüft) Q3 GJ 22 (ungeprüft) Bewegung im Jahresvergleich Makrostandorte 45.700 45.700 - Vermietungsquote 1,39x 1,43x 0,04x Konzernumsätze (exkl. Durchleitungseinnahmen) (EUR Mio.) 241 252 4,4 % 9M GJ 21 PF (ungeprüft) 9M GJ 22 (ungeprüft) Bewegung im Jahresvergleich Konzernumsätze (exkl. Durchleitungseinnahmen) (EUR Mio.) 723 746 3,1 %

Vivek Badrinath, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Vantage Towers AG, kommentierte:

Das dritte Quartal war für Vantage Towers sehr aufregend. In diesem Quartal haben wir mehr Mietverträge unterzeichnet als in den beiden vorherigen Quartalen. Die neue Partnerschaft mit 1&1 ist ein wichtiger Meilenstein für das organische Wachstum in unserem größten Markt, Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass wir den schnellen 5G-Roll-out von 1&1 in Deutschland unterstützen können, dass wir mehr Verträge mit Anbietern, die kein Mobilfunknetzbetreiber (Other than Mobile Network Operator) sind, unterzeichnen und eine wesentliche Rolle beim nachhaltigen digitalen Wandel in Europa spielen werden. Mit der Kommerzialisierung unseres Geschäfts über alle unsere Märkte hinweg können wir unsere Vermietungsquote und unsere Umsatzerwartungen mittelfristig weiter anheben.

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Nachhaltige Geschäftsdynamik im gesamten Unternehmen

Komplett eigene Segmente 31. Dezember 2021 DE ES GR Andere europäische Konsolidiert Märkte Q3 GJ 21 Q3 GJ Q3 GJ 21 Q3 GJ 22 Q3 GJ 21 PF Q3 GJ Q3 GJ 21 Q3 GJ Q3 GJ 21 Q3 GJ PF 22 PF 22 PF 22 PF 22 Makrostandorte 19.400 19.400 8.800 8.600 4.800 4.800 12.700 12.800 45.700 45.700 Vermietungsquote 1,21x 1,22x 1,68x 1,77x 1,64x 1,68x 1,38x 1,42x 1,39x 1,43x Marktposition [ 2 ] Nr. 2 Nr. 2 Nr. 2 Nr. 2 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 2

Aufgrund von Rundungen stimmt die Aufschlüsselung nach Makrostandorten möglicherweise nicht zu 100 %; der Rückgang der Anzahl der Standorte ist hauptsächlich auf die Stilllegung von Standorten im Zusammenhang mit unserer Active-Sharing-Vereinbarung in Spanien zurückzuführen.

Die jüngsten Erfolge unterstreichen unser Ziel, ein 5G-Superhost in Europa zu werden, und unsere Fähigkeit, neue MNO- und Non-MNO-Kunden in unseren Märkten zu gewinnen. So haben wir im dritten Quartal eine wegweisende Vereinbarung mit 1&1 in Deutschland unterzeichnet - sodass wir zuversichtlich sind unsere mittelfristigen Ziele am oberen Ende unserer Prognose zu erreichen. Hier eine Auswahl unserer kommerziellen Höhepunkte:

* Vorantreiben des digitalen Wandels in Europa: Das konsolidierte Portfolio von Vantage Towers blieb mit 45.700 Makrostandorten in den acht europäischen Märkten weitgehend stabil. Die steigende Anzahl von neu errichteten Standorten (BTS) wurde durch die zuvor kommunizierte Stilllegung von Standorten - insbesondere aufgrund unserer Vereinbarung zur gemeinsamen Nutzung aktiver Infrastruktur in Spanien und anderen europäischen Ländern - ausgeglichen. Während das BTS-Programm im 3. Quartal an Fahrt aufgenommen hat, wurde der Bau von Makrostandorten im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres vor allem durch Engpässe in der Lieferkette behindert. Wir gehen davon aus, dass sich diese Engpässe auch über das 4. Quartal des Geschäftsjahrs 2022 bis in das Geschäftsjahr 2023 ziehen und ein kontinuierliches Management bedürfen. Nichtsdestotrotz ist unsere Prognose für GJ 22 unverändert, ebenso die geplante Fertigstellung von insgesamt 7.100 Standorten (BTS) bis zum Ende von Geschäftsjahres 2026. * Langfristige Partnerschaft zur Wachstumsförderung in unserem größten Markt: In Deutschland haben wir einen richtungsweisenden Vertrag mit 1&1 abgeschlossen - der Startschuss für eine langfristige Partnerschaft, in deren Rahmen wir die passive Infrastruktur zum Aufbau des vierten deutschen Mobilfunknetzes bereitstellen werden. Vantage Towers wird 1&1 mindestens 3.800 und potenziell bis zu 5.000 seiner bestehenden Standorte in ganz Deutschland für die nächsten 20 Jahre vermieten. Die ersten Standorte werden in diesem Jahr zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, diese Anzahl bis Ende des Kalenderjahres 2025 auf mindestens 3.800 zu erhöhen. Der Vertrag hat eine erste Laufzeit bis Ende 2040, 1&1 hat aber die Option, ihn bis 2060 zu verlängern. * Effizienzprogramm: Unser GLBO-Programm zur Optimierung von Grundstücksmieten durch Kauf oder Nachverhandlungen zeigt gute Fortschritte und erreichte seit der Einführung bereits folgende Meilensteine: * In Spanien wurden ca. 360 Verträge abgeschlossen oder unterzeichnet * In Deutschland nimmt das Programm mit ca. 235 abgeschlossenen oder unterzeichneten Verträgen an Fahrt auf * In anderen europäischen Märkten gibt es mit ca. 255 abgeschlossenen Verträgen vielversprechende erste Ergebnisse

* Nachhaltige Geschäftsdynamik: im3. Quartal des GJ 22haben wir mit 600 [ 3 ] neuen Mietverträgen mehr Wachstum verzeichnet als in den beiden vorherigen Quartalen. Von diesen Neuverträgen wurden über 570 mit Nicht-Vodafone-Kunden abgeschlossen und über 280 waren zuvor noch nicht zugesagt [ 4 ] . Der Nettozuwachs an Mietverträgen belief sich im 9M GJ 22 auf 1.170 [ 5 ] , von denen über 660 zuvor noch nicht zugesagte Bruttozuwächse sind. Damit lag die Vermietungsquote bei 1,43x, was zeigt, dass die Kommerzialisierung unseres Geschäfts sehr erfolgreich verläuft. * Ermöglichung von zukunftssicheren 5G-Indoor-Versorgungslösungen: Wir verfolgen auch weiterhin das Ziel, der 5G-Superhost in Europa zu werden. Neben der im Halbjahresfinanzbericht angekündigten Pick Arena haben wir die DAS-Innenantennenanlagen für den MVM Dome in Budapest, Ungarn, errichtet. Beide Stadien sind Austragungsorte für die Handballweltmeisterschaft der Männer 2022 . * Diversifizierung unseres Portfolios in Europa: Wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit dem weltweit führenden Lichttechnikhersteller Signify unterzeichnet, in deren Rahmen wir ein gemeinsames Modell für die Umwandlung der Außenbeleuchtung im öffentlichen Raum in eine drahtlose Kommunikations- und Bürgerserviceplattform in unseren 8 Märkten entwickeln werden. Im Dezember 2021 fiel der Startschuss für ein Pilotprojekt in Spanien: In der Stadt Cartagena werden elf intelligente Lichtmasten im Universitäts- und Regierungsviertel installiert. * Vorantreiben des digitalen Wandels in Europa: Im Bereich IoT beobachten wir eine gute Dynamik und können weiterhin auf vielversprechende Kooperationen bauen. In Ungarn haben wir einen Vertrag mit dem Long Range WAN-Betreiber LiteNet abgeschlossen, der uns bis Ende des Geschäftsjahrs 2022 130 neue Mietverträge bringt. In Deutschland haben wir einen MSA mit der 450connect GmbH unterzeichnet, um die Digitalisierung der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft sowie anderer kritischer Infrastrukturen mit 4G/5G-Technologie zu unterstützen. Der Vertrag wird in den nächsten drei Jahren für 150 Neuvermietungen sorgen. Und in der Tschechischen

Republik gewinnen wir in den nächsten drei Jahren dank eines Rahmenvertrags mit Miracle Networks 100 neue Mitverträge. * Umweltfreundlichere Lösungen für den Betrieb unserer Funktürme: Wir haben uns auf eine strategische Partnerschaft mit dem in Berlin ansässigen Windenergie-Start-up MOWEA geeinigt. Gemeinsam werden wir grüne Energielösungen entwickeln und dazu deutschlandweit auf 52 Funktürmen von Vantage Towers etwa 752 Mikro-Windturbinen installieren.

Finanzergebnisse im Überblick

Umsatzentwicklung wie erwartet

Aufschlüsselung der Umsatzerlöse in EUR Mio. Q3 GJ 21 PF (ungeprüft) Q3 GJ 22 (ungeprüft) Jahresvergleich (%) 9M GJ 21 PF (ungeprüft) 9M GJ 22 (ungeprüft) Jahresvergleich (%) Umsatzerlöse aus Makrostandorten 225 231 2,7 % 675 687 1,8 % Sonstige Umsatzerlöse aus Vermietungen 11 9 k. A. 31 31 2,2 % Energie und andere Umsatzerlöse 6 12 k. A. 17 27 57,4 % Umsatzerlöse (exkl. Durchleitungseinnahmen) 241 252 4,4 % 723 746 3,1 % Umsatzerlöse aus weiterbelasteten Investitionsausgaben 2 3 k. A. 2 8 k. A. Umsatzerlöse 243 255 4,8 % 725 754 4,0 %

Aufgrund von Rundungen summieren sich die angegebenen Zahlen möglicherweise nicht genau zu den angegebenen Summen.

Die Umsatzentwicklung hat im dritten Quartal an Fahrt aufgenommen und einen Gesamtumsatz (exkl. Durchleitungseinnahmen) von EUR 252 Mio. erbracht. Der entsprechende Anstieg um 4,4 % ist vor allem auf die Umsatzerlöse in den Bereichen Makrostandorte sowie Energie und sonstige Umsatzerlöse zurückzuführen. Im dritten Quartal wuchsen die Umsatzerlöse aus Makrostandorten im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 % - Grund sind neue Mietverträge und unsere vertraglich vereinbarten Inflationsindexklauseln. Darüber hinaus stieg auch der Umsatz aus Nicht-Vodafone-Verträgen in Q3 GJ 22 um 9,6 % gegenüber dem Vorjahr auf EUR 43 Mio.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 nahmen die Umsatzerlöse aus Makrostandorten im Jahresvergleich um 1,8 % zu und erreichten EUR 687 Mio. Haupttreiber hier war ein Anstieg von 6,0 % gegenüber dem Vorjahr bei nicht von Vodafone stammenden Umsatzerlösen, der sich auf insgesamt EUR 125 Mio. belief. Energie- und andere Umsatzerlöse wuchsen um mehr als 57,4 % von EUR 17 Mio. auf EUR 27 Mio., was vor allem auf andere kostenpflichtige Dienstleistungen an Mobilfunkbetreiber (MNOs) und den Anstieg der Energiepreise zurückzuführen ist.

Segmentumsatzerlöse (exkl. Durchleitungseinnahmen) in EUR Mio. Q3 GJ 21 PF (ungeprüft) Q3 GJ 22 (ungeprüft) Jahresvergleich (%) 9M GJ 21 PF (ungeprüft) 9M GJ 22 (ungeprüft) Jahresvergleich (%) Deutschland 118 122 3,0 % 356 362 1,6 % Spanien 42 44 4,3 % 121 127 4,8 % Griechenland 31 34 8,3 % 94 99 5,1 % Andere europäische Märkte 50 53 5,3 % 151 157 4,0 % Konsolidiert (exkl. Durchleitungseinnahmen) 241 252 4,4 % 723 746 3,1 %

Deutschland, unser größtes Segment, wuchs in Q3 GJ 22 um 3,0 % gegenüber dem Vorjahr - insbesondere durch Umsatzerlöse aus Nicht-Vodafone-Verträgen und Nicht-MNO-Verträgen (OTMO). In unserem zweitgrößten Markt, Spanien, stiegen die Umsatzerlöse im dritten Quartal im Vergleich zu 2021 um 4,3 % - Treiber waren hier die Active-Sharing-Vereinbarung und die Zunahme an Mietverträgen. Über alle Märkte hinweg verzeichnete Griechenland in Q3 GJ 22 mit 8,3 % gegenüber dem Vorjahr (auf EUR 34 Mio.) das stärkste Wachstum. Grund für diese positive Entwicklung sind in erster Linie die gestiegene Anzahl von Vermietungen und die kostenpflichtigen Dienstleistungen, die wir für MNOs erbracht haben. Die übrigen europäischen Märkte erzielten im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von EUR 53 Mio. - das entspricht einem Wachstum von 5,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Von Vantage Towers gemeinschaftlich geführte Joint Ventures

Zu den gemeinschaftlich geführten Joint Ventures und Joint Operations des Konzerns gehören INWIT (33,2 %) und Cornerstone (50 %). Die Finanzergebnisse unserer Eigenkapitalinvestitionen in INWIT und Cornerstone fallen erwartungsgemäß aus.

INWIT verzeichnete bei jeder der wichtigsten Finanzkennzahlen einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr, wobei sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal 2021 beschleunigte und die Anzahl der Mietverträge um 10 % zunahm. INWIT erzielte im dritten Quartal bis zum 30. September 2021 einen Gesamtumsatz [ 6 ] von EUR 198 Mio. und in den ersten neun Monaten des Jahres EUR 581 Mio. Das Umsatzwachstum ist den zunehmenden Effekten der in den vorangegangenen Quartalen abgeschlossenen neuen Mietverträge zu verdanken.

Cornerstone erwirtschaftete im dritten Quartal einen Gesamtumsatz [ 7 ] von EUR 114 Mio. [ 8 ] und von EUR 339 Mio. im Neun-Monats-Zeitraum, der am 31. Dezember 2021 endete. Das Umsatzwachstum ist vor allem auf den Anstieg von 263 neuen Makrostandorten zurückzuführen.

Unsere Prognose

Wir bestätigen unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2022 und unsere mittelfristigen Ziele

Unsere konzernweite Prognose für GJ 22 bleibt unverändert.

Kennzahl Prognose GJ 22 Mittelfristige Ziele [ 9 ] Vermietungsquote für - >1,50x konsolidierte Vantage Towers Konzernumsätze (exkl. EUR 995-1.010 Mio. CAGR im mittleren einstelligen Bereich Durchleitungseinnahmen) Bereinigtes EBITDAaL EBITDAaL-Marge weitgehend stabil Marge im hohen 50-Prozent-Bereich (basierend auf gegenüber GJ 21 PF [ 10 ] Umsatzerlösen (exkl. Durchleitungseinnahmen)) Wiederkehrender Free EUR 405-415 Mio. CAGR im mittleren bis hohen einstelligen Bereich Cashflow (RFCF) Nettofinanzverschuldung zu - Kann für Wachstumsinvestitionen überschritten werden bereinigtes EBITDAaL Investitionen Verschuldungspotenzial 1 Mrd. EUR Nettofinanzverschuldung -

Für GJ 22 erwarten wir Umsatzerlöse (exkl. Durchleitungseinnahmen) von EUR 995 Mio. bis 1.010 Mio. und damit ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich, das unseren mittelfristigen Zielen entspricht.

Auf Basis unseres konzernweiten Umsatzwachstums im Geschäftsjahr 2022 werden wir voraussichtlich eine weitgehend stabile EBITDAaL-Marge im Vergleich zu GJ 21 PF generieren [ 10 ] . Der Konzern geht unverändert davon aus, durch operative Hebelwirkung und Optimierungsinitiativen mittelfristig eine bereinigte EBITDAaL-Marge im hohen 50-Prozent-Bereich zu erzielen. Wie bereits erläutert, dürften die Effekte aus diesen Initiativen im Laufe der Zeit voraussichtlich zunehmen, im Geschäftsjahr 2022 jedoch begrenzt sein.

Darüber hinaus rechnen wir im GJ 22 mit einem wiederkehrenden Free Cashflow (RFCF) in der Größenordnung von EUR 405 bis 415 Mio. Mittelfristig wird für den RFCF des Konzerns eine mittlere bis hohe einstellige Wachstumsrate erwartet.

Wie bereits im Dezember verkündet, unterstreicht die Vereinbarung mit 1&1 unser Vertrauen die mittelfristigen Ziele am oberen Ende der Prognose zu erreichen. Insbesondere das mittelfristige Ziel einer Vermietungsquote von >1,5x ist dank der zusätzlichen 3.800 Mietverträge durch 1&1 nun im hohen Maß abgesichert, was uns eine größere Sichtbarkeit über das Umsatzwachstums verschafft.

Alternative Leistungskennzahlen

Die Gruppe verwendet Finanz- und andere Kennzahlen und Anpassungen, die nicht gemäß IFRS, deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung oder anderen Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung verlangt oder ausgewiesen werden.

Auf konsolidierter Basis sind dies bereinigte, nicht nach IFRS definierte (Non-IFRS) Kennzahlen, die auf Pro-forma-Basis zur Verfügung gestellt werden ("Alternative Leistungskennzahlen"). Diese nicht nach IFRS bestimmte Kennzahlen auf konsolidierter Basis und alternative Leistungskennzahlen sollten nicht als Alternative zu den in Einklang mit IFRS ermittelten Finanzergebnissen oder anderen Erfolgsindikatoren des Konzerns betrachtet werden. Sie gelten nicht als Alternative zum Ergebnis nach Steuern oder dem Jahresüberschuss als Indikatoren der Ertragskraft oder der Rentabilität des Konzerns oder als Alternativen zu den Cashflows aus laufender, Investitions- oder Finanzierungstätigkeit als Hinweis für die Konzernliquidität. Die von der Gruppe definierten Non-IFRS-Kennzahlen auf konsolidierter Basis und die alternativen Leistungskennzahlen sind gegebenenfalls nicht mit ähnlich bezeichneten Messgrößen anderer Unternehmen vergleichbar, da die Gruppe diese Kennzahlen anders berechnet. Auch wenn die Geschäftsleitung diese alternativen Leistungskennzahlen

zur Beurteilung der laufenden operativen Entwicklung und Liquidität heranzieht und diese Kennzahlen grundsätzlich von Anlegern verwendet werden, haben sie doch als Analysetool nur eine bedingte Aussagekraft, da sie nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse von Konzernergebnissen oder Zahlungsströmen nach IFRS gelten können.

Definitionen

Messgröße Definition Bedeutung der Verwendung bezeichnet den operativen Gewinn vor planmäßigen Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Die Geschäftsführung zieht das Leasingverhältnissen, Sachanlagen und immaterielle bereinigte EBITDA zur Beurteilung und Vermögenswerte sowie Gewinne/Verluste aus dem Abgang zum Vergleich der zugrunde liegenden von langfristigen Vermögenswerten, das Ergebnis aus Profitabilität der Gesellschaft vor Bereinigtes EBITDA at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen, und Belastungen durch Investitionen, ohne Berücksichtigung von Wertminderungsaufwendungen, Kapitalstruktur, Steuern und Restrukturierungskosten aus separaten Leasingverhältnisse heran. Die Restrukturierungsvorhaben, sonstige betriebliche Messgröße wird als Referenzpunkt für Erträge und Aufwendungen sowie bedeutende Posten, die eine branchenübergreifende Bewertung nach Ansicht der Geschäftsleitung nicht die zugrunde herangezogen. liegende Entwicklung des Konzerns widerspiegeln. Die Geschäftsführung zieht das bereinigte EBITDAaL als Messgröße für bezeichnet das bereinigte EBITDA abzüglich der die zugrunde liegende Profitabilität Umsatzerlöse aus weiterbelasteten Investitionsausgaben zur Unterstützung der sowie nach planmäßigen Abschreibungen auf Investitionsausgaben und der Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen und nach Abzug Kapitalstruktur der Gesellschaft nach Bereinigtes EBITDAaL von Zinsen auf Leasingverbindlichkeiten. Umsatzerlöse Leasingaufwendungen heran, die für aus weiterbelasteten Investitionsausgaben spiegeln die Vantage Towers und seine Mitbewerber direkte Weiterbelastung von Investitionsausgaben im einen erheblichen Kostenfaktor Zusammenhang mit der Modernisierung bestehender darstellen. Die Messgröße wird auch als Standorte an Vodafone wider. Referenzpunkt für Bewertungszwecke im gesamten Telekommunikationssektor verwendet. Als wichtigste Messgröße für die Bereinigte bezeichnet den Quotienten aus dem bereinigten EBITDAaL Profitabilität und zur Beurteilung der EBITDAaL-Marge und den Umsatzerlösen ohne Umsatzerlöse aus Effizienz des Geschäfts von Vantage weiterbelasteten Investitionsausgaben. Towers zieht die Geschäftsführung die bereinigte EBITDAaL-Marge heran. bezeichnet das bereinigte EBITDAaL zuzüglich der Amortisation der Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen, abzüglich der zahlungswirksamen Leasingkosten und Investitionsausgaben für Instandhaltung. Auf Pro-forma-Basis werden die zahlungswirksamen Leasingkosten berechnet anhand der Summe der planmäßigen Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen und Zinsen auf Leasingverbindlichkeiten, die der Gruppe entstanden Die Geschäftsführung verwendet den sind, ohne die Effekte aus der Neubewertung der wiederkehrenden operativen Free Wiederkehrender Leasingverhältnisse der nach IFRS 16 bilanzierten Cashflow als Messgröße für den zugrunde operativer Free Leasingverbindlichkeit und des Nutzungsrechts auf die liegenden Cashflow, der für die Cashflow Summe der zugehörigen planmäßigen Abschreibungen auf Investitionsausgaben und die Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen und der Zinsen Kapitalstruktur der Gesellschaft zur auf Leasingverbindlichkeiten, die einen nicht Verfügung steht. zahlungswirksamen Effekt in der betreffenden Periode haben. Die Investitionsausgaben für Instandhaltung sind definiert als Investitionsausgaben, die zur Aufrechterhaltung und Fortführung des Betriebs des bestehenden Funkturmnetzes und anderer passiver Infrastruktur erforderlich sind, ohne Investitionsausgaben für neue Standorte oder Wachstumsinitiativen ( "Investitionsausgaben für Instandhaltung"). Die Geschäftsleitung verwendet den wiederkehrenden Free Cashflow zur bezeichnet den wiederkehrenden operativen Free Bewertung und zum Vergleich des für Wiederkehrender Free Cashflow abzüglich gezahlter Steuern und gezahlter Aktionäre verfügbaren Cashflows, der Cashflow Zinsen, bereinigt um Veränderungen des operativen ausgeschüttet oder im Rahmen einer Working Capitals. Wachstumsinitiative in Vantage Towers reinvestiert werden könnte, sowie als Referenzpunkt für eine branchenübergreifende Bewertung. Cash Conversion ist definiert als der Quotient aus dem Die Geschäftsführung zieht die Cash Cash Conversion wiederkehrenden operativen Free Cashflow und dem Conversion zur Bewertung und zum bereinigten EBITDAaL. Vergleich der Kapitalintensität und der Effizienz von Vantage Towers heran. Die Geschäftsführung zieht die Nettofinanzverschuldung zur Bewertung Die Nettofinanzverschuldung ist definiert als die der Kapitalstruktur von Vantage Towers Summe aus langfristigen Ausleihungen, kurzfristigen heran, ohne Berücksichtigung der Ausleihungen, Ausleihungen von Unternehmen der Auswirkungen von Nettofinanzverschuldung Vodafone-Gruppe und Marktwertanpassungen, abzüglich Leasingverbindlichkeiten, die im der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, der Hinblick auf die Finanzverschuldung kurzfristigen Finanzinvestitionen und ohne typischerweise verschiedene Arten von Leasingverbindlichkeiten. Rechten beinhalten und von den Bilanzierungsrichtlinien des Unternehmens beeinflusst werden können.

Glossar

"Aktive bezeichnet die Kundengeräte, die zum Empfangen und Senden von Mobilfunksignalen verwendet Sendeeinrichtungen" werden. "BTS" steht für "built-to-suit" und bezeichnet neue Bauprojekte nach Kundenvorgaben sowie damit verbundene vertraglich vereinbarte Dienstleistungen. "Unternehmen" Vantage Towers AG "Vantage Towers bezeichnet das europäische Funkturminfrastrukturgeschäft in Deutschland, Spanien, Griechenland, Gruppe" Portugal, Rumänien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Irland, an dem Vantage Towers eine Mehrheitsbeteiligung hält. "Cornerstone" Cornerstone Telecommunications Infrastructure Limited "DAS" verteilte Antennenanlage "GJ 22" das zum 31. März 2022 endende Geschäftsjahr "GLBO-Programm" Programm zum Erwerb von Grundstücken. "INWIT" Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A "IoT" Internet of Things (Internet der Dinge) "LoRa WAN" Long Range Wide Area Network bezeichnet die physische Infrastruktur, die entweder bodennah ("Ground Based Tower", GBT) oder "Makrostandorte" auf dem Dach eines Gebäudes ("Rooftop Tower", RTT) installiert ist und an die Kommunikationsanlagen zur Einrichtung einer Zelle in einem Mobilfunknetz angebracht werden, einschließlich Streetworks und auf Dauer angelegte, mobile Standorte. "Investitionsausgaben bezeichnet die Investitionsausgaben, die zur Aufrechterhaltung und Fortführung des Betriebs des für Instandhaltung" bestehenden Funkturmnetzes und anderer passiver Infrastruktur erforderlich sind, ohne Investitionsausgaben für neue Standorte oder Wachstumsinitiativen. "MSA" Rahmenvertrag für Dienstleistungen (Master Services Agreement) "OTMOs" andere Unternehmen als Mobilfunkbetreiber (Other than MNO customers) "Passive eine aus einer Reihe von verschiedenen Elementen bestehende und sich an einem Standort Infrastruktur" befindliche Anlage zur Unterstützung der aktiven Sendeeinrichtungen. Q3 GJ 21 PF Pro-Forma-Finanzinformationen für das dritte, am 31. Dezember 2020 endende Quartal des Geschäftsjahrs 21 Q3 GJ 22 drittes, am 31. Dezember 2021 endendes Quartal des Geschäftsjahrs 22 "Neuordnung" bezeichnet den Prozess der Errichtung der Vantage Towers Gruppe "Standort" bezeichnet die passive Infrastruktur, an der die aktiven Sendeeinrichtungen angebracht sind, sowie der zugehörige physische Standort. "Vermietungsquote" die Gesamtzahl der Mietverträge von Vantage Towers geteilt durch die Gesamtzahl der Makrostandorte. 9M GJ 21 PF Pro-forma-Finanzinformationen für neun, am 31. Dezember 2020 endende Monate des Geschäftsjahrs 21 9M GJ22 neun, am 31. Dezember 2021 endende Monate des Geschäftsjahrs 22

Haftungshinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements)" im Hinblick auf die Finanz- und Ertragslage, Liquidität, Geschäftsaussichten, Wachstum und Strategien von Vantage Towers. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf Ziele, Vorgaben, Strategien, Prognosen und Wachstumsaussichten, einschließlich der Angaben für das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr, mittelfristige Ziele, neue Standorterrichtungen, Mietziele und in Aussicht stehende Vermietungen, das Working Capital, die Kapitalstruktur und Dividendenpolitik von Vantage Towers, zukünftige Pläne, Ereignisse oder Leistungen, Wirtschaftsaussichten und Branchentrends.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie "werden", "können", "sollen", "möglicherweise", "erwarten", "beabsichtigten", oder "vorbereiten" (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen Varianten) zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind ihrer Art nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten könnten oder auch nicht. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen aufgeführten oder darin implizierten abweichen. Sämtliche, später vorgenommene schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen, die Vantage Towers oder einem Mitglied der Vantage Towers Gruppe, oder in ihrem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen tatsächlich eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung abgegeben. Vorbehaltlich der gesetzlichen Vorschriften beabsichtigt es Vantage Towers nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und Vantage Towers übernimmt keine dahingehende Verpflichtung.

Verweise auf Vantage Towers beziehen sich auf die Vantage Towers AG und Verweise auf die Vantage Towers Gruppe beziehen sich auf die Vantage Towers AG und ihre Tochtergesellschaften, sofern nicht anders angegeben.

Rundungen

Aufgrund von Rundungen summieren sich die angegebenen Zahlen möglicherweise nicht genau zu den angegebenen Summen, und die Prozentsätze geben möglicherweise nicht genau die absoluten Zahlen wieder.

[ 1 ] Netto-Neuvermietungen zwischen dem 1. Oktober 2021 und dem 31. Dezember 2021.

[ 2 ] Schätzung auf Basis der Gesamtzahl der Makrostandorte im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern.

[ 3 ] Netto-Neuvermietungen zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2021.

[ 4 ] Zuvor noch nicht zugesagte Neuverträge" bezieht sich auf Mietverträge, die zum Zeitpunkt des Kapitalmarkttages im November 2020 noch nicht zugesagt waren.

[ 5 ] Netto-Neuvermietungen zwischen dem 1. April und dem 31. Dezember 2021.

[ 6 ] Bei diesen Finanzergebnissen handelt es sich um die Ergebnisse, die INWIT in Q3 GJ 21 erzielte und die aus der entsprechenden Pressemitteilung entnommen wurden, die Sie hier einsehen können: https://www.inwit.it/en/investors/ presentations-and-webcasts/3q21-financial-results/.

[ 7 ] Der Gesamtumsatz von Cornerstone beinhaltet Durchleitungseinnahmen in Höhe von EUR 79,1 Mio. insgesamt, die sich aus der Rückerstattung von an die Mieter weitergegebenen Geschäftsgebühren und der Umlage von Investitionsausgaben zusammensetzen.

[ 8 ] Für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. Dezember 2021 wurde ein durchschnittlicher GBP/EUR-Wechselkurs von 1,16937 herangezogen.

[ 9 ] Mittelfristige Ziele der konsolidierten Gruppe; ohne Vereinigtes Königreich und Italien.

[ 10 ] Die EBITDAaL-Marge betrug in GJ 21 PF 54 %. Siehe vorläufige Bekanntgabe der Finanzergebnisse: https:// www.vantagetowers.com/sites/tower-co-v2/files/2021-05/fy21-vantage-towers-preliminary-results-announcement-english.pdf.

