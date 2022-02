DJ Vantage Towers schließt großen Mietvertrag mit 1&1

FRANKFURT (Dow Jones)--Vantage Towers zieht einen neuen Großkunden für seine Mobilfunkmasten an Land. Der Mobilfunkanbieter 1&1, der in Deutschland ein eigenes 5G-Netz aufbauen will, wird mindestens 3.800 bestehende Standorte der Vodafone-Tochter nutzen, wie diese in Düsseldorf mitteilte. Ein entsprechender Vertrag sei für die nächsten 20 Jahre geschlossen worden. Die Nutzung könne sich auf bis zu 5.000 Standorte erhöhen, hieß es weiter.

Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) verbuchte das im MDAX notierte Unternehmen rund 600 Neuvermietungen, wodurch die Vermietungsquote aller 45.700 Standorte auf 1,43 (Vorjahr: 1,39) stieg. Mittelfristig will Vantage Towers im Schnitt mehr als 1,5 Mobilfunkanbieter an jedem seiner Funkmasten als Kunden haben. Durch den Vertrag mit 1&1 sei dieses Ziel nun im hohen Maße abgesichert, erklärte das Unternehmen.

Den Umsatz in den Monaten Oktober bis Dezember bezifferte Vantage Towers auf 252 Millionen Euro, ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Die Prognose für das bis Ende März laufende Gesamtjahr 2021/22 wurde bestätigt.

