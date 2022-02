DGAP-News: Temedica GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

Temedica und NOVENTI erweitern Permea-generierte Erkenntnisse für eine verbesserte Patientenversorgung Partnerschaft zwischen Temedica, einem führenden Digital Health- und Health Insights-Unternehmen und NOVENTI Health SE, dem nationalen Marktführer für ERP-Warenwirtschaftssysteme und Abrechnung von Apotheken

Gemeinsame Gewinnung neuer Erkenntnisse für das Gesundheitswesen durch Temedicas neue Datenanalyse-Plattform Permea

NOVENTI wird spezifische Gesundheitsinformationen einbringen, um die Analysen und Erkenntnisse aus Permea zu vertiefen München, 01. Februar 2022 - Temedica GmbH, ein führendes Digital Health- und Health Insights-Unternehmen, gab heute die Zusammenarbeit mit NOVENTI Health SE bekannt, dem nationalen Marktführer für Warenwirtschaftssysteme und Abrechnung von Apotheken. Temedica und NOVENTI vereinen zukünftig ihre Expertise und Fähigkeiten, um auf Temedicas Datenanalyse-Plattform Permea neue Erkenntnisse für das Gesundheitswesen zu gewinnen. NOVENTI wird spezifische Gesundheitsinformationen einbringen, um die auf der Permea-Plattform gewonnenen Einblicke in die Patientenversorgung zu vertiefen. Permea ist die kürzlich von Temedica in den Markt eingeführte Datenanalyse-Plattform, mit der neue Einblicke für die medizinische Forschung, die Entwicklung und den Einsatz von Therapien gewonnen werden. Zentraler Baustein von Permea sind Temedicas proprietäre patientengenerierte Real-World-Daten. PD Dr. med. Benjamin Friedrich, Chief Medical Officer bei Temedica, sagte: "Wir freuen uns, dass wir mit NOVENTI einen im deutschen und europäischen Gesundheitsmarkt renommierten Player als Partner für Permea gewinnen konnten. Gemeinsam können wir unsere Erkenntnisse auf eine neue Stufe heben. Temedica hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Patienten in den Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung zu stellen und damit die Grenzen des aktuellen Wissens in etablierten Gesundheitssystemen zu erweitern. Die Partnerschaft mit NOVENTI unterstützt unser Ziel, das Leben und die Bedürfnisse von Patienten besser zu verstehen und abbilden zu können." Dr. Sven Jansen, Mitglied des Vorstands von NOVENTI, sagte: "Digitalisierung im Gesundheitswesen eröffnet ungeahnte Chancen für die individualisierte Patientenbehandlung. Mit Temedica haben wir einen Experten für die Analyse und Interpretation von Gesundheitsdaten gefunden. Gemeinsam können wir das Potential dieser vielen unterschiedlichen Informationen heben, um noch nie dagewesene Einblicke zu gewinnen, die die medizinische Forschung und Produktentwicklung, und ganz generell die wissenschaftliche Gemeinschaft und Ärzte, unterstützen."



Über NOVENTI

Die NOVENTI-Gruppe, ein in München ansässiger Gesundheitsdienstleister, vereint eine Vielzahl von Einzelmarken und Unternehmen mit einem breiten Produkt- und Dienstleistungsangebot. NOVENTI ist einer der führenden Anbieter von Software, Finanzdienstleistungen und digitalen Plattformen auf dem europäischen Gesundheitsmarkt. Das Produktangebot zielt darauf ab, allen Akteuren im Gesundheitswesen, wie beispielsweise Apotheken, anderen Gesundheitsdienstleistern, Ärzten, Pflegeeinrichtungen, 360-Grad-Dienste anzubieten. Um deren Zukunftsfähigkeit und nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, begleitet NOVENTI seine Kunden bei digitalen Transformationsprozessen wie der Implementierung von E-Rezepten und elektronischen Patientenakten (ePA) und stellt die Infrastruktur zum Austausch von Gesundheitsinformationen zur Verfügung. NOVENTI bietet hybride Lösungen und ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, sich mit ihren Patienten und Kunden zu vernetzen. Das Ziel von NOVENTI - und aller seiner Tochtergesellschaften - ist es, durch das Angebot innovativer Produkte, Dienstleistungen und Lösungen eine Vorreiterrolle auf dem Gesundheitsmarkt von morgen einzunehmen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1900 als Interessenvertretung einer Gruppe von Münchner Apothekern (heute FSA). NOVENTI beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von über 200 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.noventi.de/. Über Permea

Permea ist ein neues Angebot von Temedica, das verschiedenen Stakeholdern aus dem Gesundheitswesen zur Verfügung steht. Permea kombiniert eine Vielzahl von Datenquellen, darunter longitudinale, patientengenerierte Daten mit hoher Auflösung in Bezug auf Zeit, Geografie und Patientenkohorten. Die individualisierbaren Lösungen liefern Erkenntnisse zu verschiedenen Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette des Gesundheitsmarktes, einschließlich Forschung und Entwicklung, für Zulassungsprozesse, Markteinführungen und die Kommerzialisierung von Therapien. Die Angebote Permea Insights und Permea Monitor liefern fundiertes Wissen über Therapien und deren Auswirkungen unter realen Bedingungen und ermöglichen somit fundierte Entscheidungen. Auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz und innovativen Algorithmen liefert Permea Antworten auf relevante Fragestellungen in der Industrie. Alle Permea-Angebote sind konform mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und erfüllen die hohen Standards auch international. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.permea-health.com Über Temedica GmbH

Temedica ist ein in München ansässiges Digital Health- und Health Insights-Unternehmen mit der Mission, den Patienten in den Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung zu stellen. Das Unternehmen entwickelt hochmoderne digitale Patientenbegleiter für komplexe, chronische Erkrankungen. Die Apps helfen Patienten mit personalisierter Beratung und navigieren sie entlang ihrer individuellen Bedürfnisse durch das Gesundheitssystem. Durch die direkte und langfristige Interaktion mit Patienten gewinnt Temedica einzigartige, bislang unbekannte Einsichten sowie Real-World Evidence zu Krankheitsverläufen und zur individuellen Wirksamkeit von Therapien. Temedica ist Experte für personalisierte Patienten-Unterstützung und für Erfassung, Strukturierung und Analyse von Gesundheitsdaten. Temedicas Datenanalyse-Plattform Permea wurde entwickelt, um einzigartige Einblicke entlang der gesamten Patient Journey und der Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen zu ermöglichen. Temedica wird von einem Konsortium renommierter Investoren mit langjähriger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie unterstützt, darunter die Gründungsinvestoren von BioNTech. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://temedica.com/de/ .

