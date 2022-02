HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fielmann in einem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche von 53 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Optikerkette habe lange Zeit als "Goldstandard" in ihrem Geschäftsbereich gegolten, doch das ändere sich zurzeit, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Branche wandele sich, was auch das Management bestätigt habe. Die Wachstumsstrategie von Fielmann berge neue Risiken, die Margen seien unter Druck und hohe Investitionen belasteten den Barmittelfluss./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 18:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005772206

