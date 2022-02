Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax eröffnet im Plus ++ Aareal Bank: Neue Wendung im Übernahmepoker ++ Erfolg für Boeing.

> MÄRKTE & KURSE | Die schon am vergangenen Freitag begonnene Erholungsrally setzte sich auch am Montag an den US-Börsen fort. Schnäppchenjäger trieben insbesondere die Kurse der zins- und konjunktursensiblen Technologietitel nach oben. Auch das überraschend verbesserte Geschäftsklima in der wichtigen Industrieregion Chicago stützte die positive Kursentwicklung. Der Nasdaq 100 verbesserte sich deshalb deutlich um 3,29 % auf 14.930 Punkte, während der Dow Jones nur um 1,17 Punkte auf 35.131 Punkte zulegte und damit fast auf der Stelle trat. Der marktbreitere S&P 500 stieg dagegen um 1,89 % auf 4.515 Punkte. Der Dax bestätigte heute Morgen die positive Tendenz aus dem vorbörslichen Handel und eröffnete mit einem Plus von 0,96 % bei 15.620 Punkten.

Im Poker um den Verkauf der Aareal Bank hat sich eine neue Wendung ergeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...