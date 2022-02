Nürnberg (ots) -- Die Profi-Card richtet den Blick von Eigentümern in der entscheidenden Phase des Verkaufsprozesses auf Makler und deren Leistung- Starke Präsenz: Immobilienprofis können sich auf der immowelt Price Map und bei der Immobilienbewertung nachhaltig als regionale Branchenexperten positionieren- Digitale Visitenkarte: Profi-Card zeigt neben Kontaktdaten auch die aktiven Angebote und die Kundenbewertung der Makler anDie neue Profi-Card von immowelt verhilft Immobilienmaklern zu einer noch besseren Sichtbarkeit auf dem regionalen Markt. Mit der digitalen Visitenkarte zeigen Makler verkaufswilligen Eigentümern, dass sie der richtige Experte für den Immobilienverkauf sind. Und zwar genau dort, wo Eigentümer auf immowelt unterwegs sind: auf der Price Map (https://www.immowelt.de/immobilienpreise/deutschland/wohnungspreise) und bei der Immobilienbewertung. Durch die Profi-Card rücken Immobilienprofis ihre Marke und ihre Leistung in den entscheidenden Momenten des Verkaufsprozesses in das Blickfeld von Eigentümern und können so wertvolle Verkaufsmandate gewinnen.Starke Platzierung als regionaler ExperteBei den besonders wichtigen ersten Verkaufsschritten zeigen Makler mit der Profi-Card eine starke Präsenz: von der Marktsondierung über die Preissuche bis hin zur Immobilienbewertung. Auf der immowelt Price Map erkundigen sich Eigentümer zuerst nach dem aktuellen Preisniveau in ihrer Straße oder ihrem Viertel - das perfekte Umfeld für immowelt Kunden. Die Profi-Card wird daher direkt neben der Kartenansicht ausgespielt. Zusätzlich werden die Maklerbüros mit einem Pin auf der Karte markiert. Das zeigt Nähe zum Kunden und regionale Marktkenntnis.Nachdem sich Eigentümer auf der Price Map einen Überblick über das aktuelle Preisniveau in ihrer Gegend verschafft haben, können sie im Anschluss ihre eigene Immobilie bewerten lassen. Wer diesen Schritt geht, hat häufig konkrete Verkaufsabsichten. Und auch hierbei können sich Makler als Verkaufsexperten optimal in Szene setzen. Denn sobald Eigentümer den geschätzten Marktwert ihrer Immobilie erhalten, werden darunter die regionalen Profi-Cards angezeigt - ein direkter Draht vom Eigentümer zu Maklern vor Ort.Profi-Card - die digitale Visitenkarte des MaklersDie Profi-Card ist somit die digitale Visitenkarte der Immobilienprofis, die verkaufswilligen Eigentümern beim wichtigen Schritt der Preisrecherche angezeigt wird. Darauf finden sich alle wichtigen Eckdaten des Maklers:- Name und Logo- Durchschnittliche Sternebewertung von anderen Kunden- Anzahl der aktiven Inserate- Dauer der Zugehörigkeit zu immowelt- Link zum Maklerprofil- KontaktmöglichkeitDie Profi-Card rückt damit Qualitätsversprechen und Erfahrung der Makler in den Fokus der verkaufswilligen Eigentümer und bietet direkte Kontaktmöglichkeiten.Weitere Infos zur Profi-Card gibt es hier: immowelt.de/profi-cardDiese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich unter presse.immowelt.de.Über die immowelt GmbH:Die Nürnberger immowelt GmbH steht für reichweitenstarke Immobilienportale und leistungsstarke CRM-Software-Lösungen. Kerngeschäft sind die immowelt Portale, die zu den meistbesuchten Immobilienportalen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Zweites Hauptgeschäftsfeld ist die Entwicklung effizienter CRM-Software für die Immobilienwirtschaft. Die immowelt GmbH ist Teil der immowelt Group, zu der auch die immowelt Hamburg GmbH und deren Immobilienportal immonet.de sowie das Portal umzugsauktion.de und die CRM-Software Immosolve gehören. Die immowelt Group beschäftigt 600 Mitarbeiter und ist eine Tochter der Axel Springer SE.Pressekontakt:immowelt GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/5135401