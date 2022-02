DGAP-News: Centurion International AG / Schlagwort(e): Börsengang

01.02.2022 / 10:00

Erfolgreiche Börsennotierung der Centurion International AG an der Börse Düsseldorf als einziges deutsches Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Afrika Frankfurt am Main, den 1. Feburar 2022 Die Centurion International AG ("CIAG", WKN: A2YN5X / ISIN: DE000A2YN5X9), eine stark wachsende europäische und panafrikanische Beratungsgruppe, die sich auf die Beratung internationaler Unternehmen bei der Geschäftstätigkeit zwischen Europa und Deutschland auf der einen Seite und dem afrikanischen Kontinent auf der anderen Seite fokussiert, gibt die erfolgreiche Notierung ihrer Aktien im Freiverkehr der Börse Düsseldorf bekannt. Federführend wurde das Listing von der Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet. Die Notierung der CIAG an einer deutschen Börse markiert die einzige Notierung eines auf Afrika fokussierten deutschen Dienstleistungsunternehmens und bietet deutschen und europäischen institutionellen Anlegern die Möglichkeit, sich direkt an einem einzigartigen deutsch-afrikanischen Wachstumsunternehmen zu beteiligen. Hintergrund der Börsennotierung der CIAG an der Börse Düsseldorf ist die Wachstumsstrategie der CIAG-Gruppe in Deutschland und Afrika. NJ Ayuk, Vorstand der CIAG, führt hierzu aus: "Mit der Notierung unserer Aktien an der Börse Düsseldorf möchten wir Anlegern die Möglichkeit geben, an dem großen wirtschaftlichen Potenzial Afrikas teilzuhaben. Darüber hinaus wollen wir den deutschen Kapitalmarkt erschließen, um den Erwerb kleiner und mittlerer Beratungsunternehmen unabhängig von unserem aktuellen Aktienkurs zu finanzieren und uns über organisches und anorganisches Wachstum als führendes Beratungsunternehmen für den Europäisch-Afrikanischen Markt zu etablieren." Über die CIAG-Gruppe: Die Centurion International AG ist ein panafrikanischer Beratungskonzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, der an der Börse Düsseldorf notiert ist. Die CIAG ist derzeit als Management-Holding ihrer Tochtergesellschaften in Südafrika und Mauritius tätig und stellt ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich Kapital, Managementdienstleistungen und strategische Beratung zur Verfügung. Die CIAG-Gruppe bietet umfassende professionelle Dienstleistungen, insbesondere Rechtsberatung in allen afrikanischen Jurisdiktionen rund um Markteintritts- und panafrikanische Expansionsstrategien für Unternehmen des privaten und öffentlichen Sektors, mit Schwerpunkt auf dem afrikanischen Energiesektor. www.centurion-international.de Kontakt für Investor Relations und Presseanfragen: Centurion International AG

Julius Moerder, Investor Relations

Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main

T: +49 69 1532944 42

julius.moerder@centurionlg.com

