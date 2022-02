Tatsächlich und sogar termingerecht hat Novavax (WKN: A2PKMZ) am Montag den versprochenen Antrag auf Notfallzulassung in den Vereinigten Staaten eingereicht. Damit ist die Firma trotz aller Widrigkeiten die erste mit einem proteinbasierten Impfstoff gegen das Coronavirus, welche dieses Ziel erreicht! Novavax ist ein in Gaithersburg, Maryland, ansässiges Biotechunternehmen, das Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten wie Grippe oder Ebola entwickelt. ...

