Im Vortagesvergleich sind die Preise in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Schnitt um 0,05 Cent bzw. Rappen pro Liter Heizöl gesunken. Viele Länder melden Rekordtiefs bei ihren Ölbeständen. Im Bundesstaat Texas in den USA wird mit einer Kältewelle gerechnet die z. B. die Erdgas- und Rohölproduktion in Mitleidenschaft ziehen könnte. Abgesehen von den sich zuspitzenden globalen Konflikten wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...