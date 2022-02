Potsdam (ots) -Was sind Fake News, kann ein Kind sie erkennen und wie können Eltern diese erklären, wie schütze ich den Nachwuchs, wenn er von Hass und Beleidigungen im Netz betroffen ist, worauf ist in Gaming-Chats unbedingt zu achten? ... Radio TEDDY - Deutschlands erstes Kinder- und Familienradio - punktet mit Fachkompetenz im Programm. Anlässlich des internationalen Safer Internet Day 2022 startet der Sender erstmalig eine komplette Themenwoche rund um's Web.Unter dem Motto "Fit für die Demokratie, stark für die Gesellschaft" werden in den beliebten Programm-Rubriken "Radio TEDDY-Elternratgeber", "Radio TEDDY-Webcheck", "Radio TEDDY-Familienkompass" und "Tipps für Kids" unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. IT-Experten, Psychologen, Medien-Politiker analysieren, hinterfragen, erläutern in Interviews bspw. den sicheren Umgang im Web, weisen auf mögliche Gefahren hin, erläutern aber auch die Chancen, die sich mit der Nutzung ergeben und den großen Spaß, der sich dadurch einstellen kann.Highlight der Themenwoche: Dienstag, 08.02.2022, ab 5:00 Uhr ein ganztägiges Sonderprogramm. Nachrichten, Moderationen, alle Radio TEDDY-Programm-Rubriken stehen ganz im Zeichen des Safer Internet Day 2022. Über den Tag verteilt erfahren die jungen Zuhörer in kindgerechter Form u.a., worauf sie beim Surfen im Netz achten sollten, und ihre Eltern, wie sie ihrem Nachwuchs professionelle Unterstützung bei der Nutzung von Internet, Smartphone und in den sozialen Medien geben können. So sind Eltern aufgefordert, in der brandneuen Rubrik "Kennt ihr das?" in der Vormittagssendung "Radio TEDDY 10 bis 2" zum Thema "Klassen-Chats" on air mit zu diskutieren. Die wichtigsten sowie weiterführenden Infos werden parallel auf radioteddy.de abrufbar sein.Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann zum ausgebauten Spezial: "Smartphone und sozialen Medien sind im Familienalltag enorm präsent und werfen bei Kindern und Eltern zahlreiche Fragen auf. Radio TEDDY beantwortet sie zusammen mit einem großen Experten-Team. Damit vermitteln wir Kindern Medienkompetenz auf Augenhöhe und machen Eltern in Sachen Medienerziehung mit praktischen Tipps noch fitter - alles nach unserem Motto ,Macht Spaß! Macht schlau!'"Alle Infos hier (https://www.radioteddy.de/wissen-fuer-kids/Safer-Internet-Day-2022-id638008.html)Pressekontakt:Kerstin Stooff/Christel Tempel, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@radioteddy.deOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70310/5135449