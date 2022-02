Dublin (ots/PRNewswire) -Die Hellwig Bank, ein auf den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren spezialisiertes deutsches Handelsunternehmen, hat AQMetrics für seine MiFID II-Meldedienste ausgewählt.Die Partnerschaft mit Hellwig erweitert die europäische Kundenbasis von AQMetrics und stärkt damit die Beziehung und die Verbindung zur BaFIN, der deutschen Regulierungsbehörde.Nach einem langen Due-Diligence-Prozess, in dem das Unternehmen mehrere Anbieter bewertete, entschied sich Hellwig für AQMetrics, um sein MiFID II-Reporting zu liefern, und zwar aufgrund der großen Erfahrung und des Fachwissens des Unternehmens sowie seiner führenden Technologieplattform."Wir freuen uns, dass wir jetzt mit AQMetrics für unser MiFID II-Reporting zusammenarbeiten. Nach einer umfangreichen Prüfung von Anbietern in diesem Bereich war klar, dass AQMetrics die richtige Wahl für die Hellwig Bank ist", so Tanja Zander, Hellwig Bank"Die Hellwig Bank als Kunden zu haben, ist ein Beweis dafür, wie AQMetrics mittlerweile auf dem Markt wahrgenommen wird - nicht nur unsere Technologie, sondern auch die Tatsache, dass wir einen nahtlosen Migrationsprozess anbieten können, was bedeutet, dass Firmen wie Hellwig sicher sein können, dass AQMetrics ihre MiFID II-Berichterstattung ohne jeglichen Stress liefern wird", sagte Olivier Halimi, Head of Sales (Europe) bei AQMetrics.Er fügte hinzu: "Der Grund, warum wir Firmen wie Hellwig einen nahtlosen Übergang anbieten können, liegt darin, dass unsere Plattform die Integration von Bloomberg-Daten ermöglicht, wodurch sichergestellt wird, dass die Daten problemlos migriert werden können, wobei der gesamte Prozess oft innerhalb weniger Tage abgeschlossen werden kann."Nach seiner Einführung im Jahr 2012 hat sich AQMetrics schnell einen Ruf als führende Technologieplattform für die aufsichtsrechtliche Berichterstattung erworben, die die weltweit führenden Investment-, Fonds- und Asset-Servicing-Unternehmen unterstützt.Weitere Informationen finden Sie unter aqmetrics.comMedienkontakt:Jonathan Plant,Jonathan.plant@aqmetrics.com +35316292607Logo - https://mma.prnewswire.com/media/840928/AQMetrics_Logo.jpgOriginal-Content von: AQMetrics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160514/5135478