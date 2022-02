DJ Porsche SE verkauft Mehrheit an PTV für 240 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Porsche SE fließen aus dem Verkauf der Mehrheit an der PTV Planung Transport Verkehr rund 240 Millionen Euro zu. Wie die Porsche Holding mitteilte, sollen die Mittel in weitere Beteiligungen im Mobilitäts- und Industrietechnologiesektor reinvestiert werden. Wie seit Oktober bekannt, wurden 60 Prozent an der PTV Planung Transport Verkehr AG an die britische Bridgepoint Advisers Limited veräußert. Die Transaktion sei nun abschließend genehmigt worden.

February 01, 2022

