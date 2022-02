DJ PTA-News: SRH AlsterResearch AG: War das schon der Krypto-Winter oder kommt er noch? - Aktuelle Ein- und Ausblicke auf der AlsterResearch FinTech-Konferenz

Hamburg (pta021/01.02.2022/10:26) - Investoren in Kryptowährungen und Token mussten in den vergangenen Monaten starke Nerven haben. Seit ihren Höchstständen im November 2021 haben die Krypto-Leitwährungen Bitcoin und Ethereum ca. 45% an Wert verloren. Viele Altcoins hat es sogar deutlich härter getroffen, so liegen z.B. die beliebten Cardano mit 66% und Solana mit 60% unter ihren historischen Höchstständen. Bei Cardano sind inzwischen 82% der Investoren "unter Wasser", d.h. sie müssten zu aktuellen Kursen mit Verlust verkaufen.

Einige frühere Anhänger kehren den Kryptowährungen jetzt den Rücken. So hat Nassim Nicholas Taleb, der scharfsinnige, aber auch zu großspurigen Übertreibungen und Beleidigungen neigende Autor von The Black Swan, Bitcoin als ansteckende Krankheit bezeichnet und die Entwicklung als Spekulationsblase, die bald platzen werde. Der auf Namensänderungen spezialisierte Konzern Meta (ehemals Facebook) hat sein Kryptowährungsprojekt Diem (ehemals Libra) nach regulatorischen Problemen aufgegeben.

Auf der anderen Seite scheint das Momentum für spezifische Anwendungsfälle der Blockchain zuzunehmen: so positionieren sich etablierte Marken wie Nike oder Adidas mit eigenen Angeboten im Metaverse oder steigen in den Markt für NFTs ein. Weniger beachtet, aber nicht weniger bedeutend sind Anwendungen in traditionellen Branchen: So gibt es bei namhaften Großkonzernen wie BMW, Ford, General Electric, LVMH, FedEx, Maersk, Walmart und Starbucks Pilotprojekte zur Verfolgung von Lieferketten mit Hilfe der Blockchain. Damit können Unternehmen den Forderungen mündiger Verbraucher nach mehr sozialer und ökologischer Transparenz genügen. Das am 01.01.2023 in Kraft tretende Lieferkettengesetz könnte in Deutschland als zusätzlicher Katalysator wirken.

Die zunehmende Reife des Krypto- und Blockchain-Marktes wird Investoren einiges abverlangen. Während in der Vergangenheit ein undifferenziertes Vorgehen kaum bestraft wurde ("a rising tide lifts all the boats"), wird die Zukunft eine stärkere Polarisierung zwischen Gewinnern und Verlierern bringen. Damit muss auch der Investitionsprozess professioneller werden.

Auf der AlsterResearch FinTech-Konferenz am 08.02.22 werden zwei börsennotierte Blockchain-Beteiligungsgesellschaften, nämlich coinIX und tokentus, einen Einblick in ihr Geschäftsmodell, die aktuelle Geschäftslage und Marktentwicklungen geben. Die Konferenz richtet sich an professionelle und semi-professionelle Investoren und wird online auf Deutsch stattfinden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach einer Anmeldung unter diesem Link ( https://bit.ly/3nt17KB ) bereitgestellt.

Für Privatinvestoren plant AlsterResearch mit dem Vorstand der coinIX einen Online-Lightning Talk mit anschließender Diskussionsrunde (Datum/ Uhrzeit noch offen). Zur Anmeldung geht es hier ( https://bit.ly/3AJ46DB ).

Über AlsterResearch:

AlsterResearch ist ein unabhängiger Provider von professionellen, MiFID II-konformen Analysen für deutsche Aktien. Das Research kann auf dem digitalen ResearchHub ( https://research-hub.de/ ) abgerufen oder im Abonnement per EMail kostenfrei bezogen werden. AlsterResearch veranstaltet weiterhin regelmäßig Roadshows, Roundtables und Konferenzen mit Entscheidungsträgern in börsennotierten Unternehmen.

