01.02.2022 / 11:00

KFW-Förderstopp betrifft Traumhaus wegen des guten Preis-/Leistungsverhältnis kaum Nachfrage höher als Angebot

Wiesbaden, 01.02.2022: Die bundeseigene KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) hat kurzfristig die Bundesförderung für das sogenannte Effizienzhaus (EH) 55 im Neubau und das EH 40 im Neubau gestoppt. Das heißt, es können keine neuen Förderanträge bei der KFW gestellt werden und bisher noch nicht bewilligte Anträge liegen zurzeit auf Eis und werden nicht weiterbearbeitet.

Die Traumhaus AG ist hiervon kaum betroffen. Zurzeit sind 296 Wohneinheiten der Traumhaus AG verkauft und durch Käufer finanziert. Wie allgemein bekannt, sind Käufer der Traumhaus-Wohneinheiten Kunden von Banken oder Sparkassen, die wiederum ihre Kunden zur Gewinnung von Fördermitteln an die KFW "durchreichen". Die KFW ist keine Präsenzbank. Letztendlich obliegen die Finanzierung und der Finanzierungsmix eines jeden Häuslebauers dessen Hausbank. Derzeit sind keine Auswirkungen des Förderstopps auf die Reservierungssituation der Traumhaus erkennbar. Da Wartelisten für den Erwerb bestehen, erwartet das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt keine Vertriebseinschränkung, da eine zwei- bis dreifach höhere Nachfrage nach Traumhaus-Objekten besteht.

"Wir haben zurzeit acht Projekte im Vertrieb. Das sind insgesamt 296 Wohneinheiten. Alle Käufer haben uns gegenüber eine Finanzierungsbestätigung ihrer Hausbank vorgelegt. Die Nachfrage nach qualitativ gutem und bezahlbarem Wohnraum ist trotz des momentanen Förderstopp der bundeseigenen KFW ungebrochen", versichert Vorstandsvorsitzender und CEO der Traumhaus AG Otfried Sinner.



Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.



