Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Deutschland hat sich im Januar entgegen den Erwartungen nur leicht abgeschwächt, was die Kurse der Bundesanleihen belastete, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite der zehnjährigen Bund habe wieder positives Terrain erreicht. Nach einem schwachen Auftakt hätten US-Treasuries ihre Verluste im Verlauf weitgehend wettmachen können. ...

