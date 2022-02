Bonn/Ennepetal (ots) -Der FDP-Gesundheitsexperte und Professor für Infektiologie, Andrew Ullmann, hat im phoenix-Gespräch auf die Bedeutung einer "guten und durchdachten" Kommunikationsstrategie zur Steigerung der Corona-Impfquote hingewiesen. "Ich finde es vernünftig, zu sagen: Die Menschen müssen sich verschiedene Kompetenzen aneignen, nicht durch das Internet allein, sondern durch eine professionelle und persönliche Aufklärung, um sich dann entscheiden zu können, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht", so Ullmann. Es gebe immer noch "zu viele Falschnachrichten und Fehlinformationen, die im Internet kursieren", sagte Ullmann. Aber es gehe auch um die Sorgen und Ängste der Menschen, "die müssen wir ernstnehmen und das geht meiner Meinung nach nur noch in persönlichen Gesprächen, die wir hier dringend durchführen müssen", mahnte Ullmann. Deshalb habe er, zusammen mit Abgeordneten von SPD und Grünen, einen Antrag entwickelt, "dass wir eine verpflichtende Aufklärung anbieten wollen für diejenigen, die bis dato noch nicht geimpft sind."Der von der Bundesregierung eingesetzte Corona-Expertenrat hatte jüngst ebenfalls eine Verbesserung der Kommunikation mit den Bürgern gefordert. Angesprochen auf diese Kritik sagte Ullmann: "Da ist in der Vergangenheit viel liegen geblieben und es ist eine großes Herausforderung, diese Probleme wenige Tage nach Regierungsantritt bereits zu lösen." Die Ampel sei dabei, eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln. Die von Bundeskanzler Scholz jüngst präsentierte Plakatkampagne sei nur ein Anfang. "Da kann man noch drüber diskutieren, ob die gelungen ist, oder nicht. Aber es müssen nicht nur Plakate sein, es müssen in den Schulen oder an den Arbeitsplätzen die Menschen erreicht werden, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, verschiedene Kommunikationswege müssen genutzt werden", so Ullmann.Das Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/CAPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5135627