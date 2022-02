Airbus-Calls mit 93% Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Nachdem die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) nach ihrem Jahreshoch bei 120,92 Euro vom 29.Juli 2021 innerhalb einer Bandbreite von 107 bis 118 Euro seitwärts gelaufen war, verzeichnete die Aktie am 5. Januar 2022 nach dem Erreichen der selbst gesteckten Ziele bei 121,10 Euro ein neues 52-Wochenhoch. Allerdings rutschte die Aktie danach wieder in die bewährte Handelsspanne zurück und notierte bei der Erstellung dieses Beitrages im Bereich von 113,72 Euro.

Wegen der erwarteten Normalisierung im Flugverkehr und der Einschätzung, dass Airbus in der Bekämpfung der Lieferkettenprobleme gut aufgestellt sei, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie und hoben das Kursziel von 137 auf 142 Euro an. Kann die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das das 52-Wochenhoch bei 121,10 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 110 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis bei 110 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DFR7S38, Bewertungstag 18.3.22, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 113,72 Euro mit 0,83 - 0,84 Euro quotiert.

Gelingt der Airbus-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 120,92 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,16 Euro (+38 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 106,9661 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 106,9661 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG06535, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 113,72 Euro mit 0,72 - 0,73 Euro taxiert.

Legt die Airbus-Aktie auf 121,10 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,41 Euro (+93 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 100,375 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 100,375 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB23RL1, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 113,72 Euro mit 1,36 - 1,37 Euro gehandelt.

Beim Airbus-Aktienkurs von 121,10 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,07 Euro (+51 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de