Der europäische Gaspreis am Terminmarkt (Dutch TTF März Kontrakt) fällt aktuell auf 78,08 Euro nach Kursniveaus von über 90 Euro letzte Woche. Im Chart am Ende des Artikels sehen wir den Kursverlauf seit Jahresanfang. Eigentlich ist die Lage angespannt. Denn die Gas-Lager in Deutschland und Europa leeren sich immer weiter. Nach heutiger Aktualisierung der Daten ...

