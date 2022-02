Für den französischen Umweltkonzern Suez beginnt ein neuer Abschnitt. Sein neuer Eigentümer Veolia hat am Montag den Verkauf des "New Suez" an ein Investorenkonsortium abgeschlossen. Die Transaktion umfasst die Entsorgungs- und Wasseraktivitäten des Unternehmens in Frankreich, Wasseraktivitäten in mehreren weiteren Ländern, darunter Italien, Tschechien, Indien und Australien, sowie weitere Umwelt- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...